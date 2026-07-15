Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas Sopir Mobil Tangki "Nakal" Untuk Memastikan Ketahanan Energi Sumatra Utara

JawaPos.com – PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan distribusi BBM, dengan memberikan tindakan tegas kepada sopir mobil tangki yang terbukti melakukan pelanggaran.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penegakan disiplin merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga keamanan, keselamatan, dan kualitas layanan distribusi BBM.

"Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi BBM. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," ujar Kitty.

Pertamina Patra Niaga memastikan langkah tersebut tidak mengganggu operasional distribusi BBM.