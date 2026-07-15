Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
ARM
Kamis, 16 Juli 2026 | 02.21 WIB

Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas Sopir Mobil Tangki "Nakal" Untuk Memastikan Ketahanan Energi Sumatra Utara

PT Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi BBM ke SPBU di wilayah Medan telah berjalan normal dan stok BBM dalam kondisi aman. (Pertamina) - Image

PT Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi BBM ke SPBU di wilayah Medan telah berjalan normal dan stok BBM dalam kondisi aman. (Pertamina)

JawaPos.com – PT Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan distribusi BBM, dengan memberikan tindakan tegas kepada sopir mobil tangki yang terbukti melakukan pelanggaran.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penegakan disiplin merupakan bagian dari upaya perusahaan menjaga keamanan, keselamatan, dan kualitas layanan distribusi BBM.

"Kami tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang dapat mengganggu keandalan distribusi BBM. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," ujar Kitty.

Pertamina Patra Niaga memastikan langkah tersebut tidak mengganggu operasional distribusi BBM.

Saat ini, distribusi BBM ke SPBU di wilayah Medan, Sumatra Utara telah berjalan normal dan stok BBM dalam kondisi aman.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Pertamina Patra Niaga Pastikan SPBU di Medan Beroperasi Normal - Image
Ekonomi

Pertamina Patra Niaga Pastikan SPBU di Medan Beroperasi Normal

Rabu, 15 Juli 2026 | 22.43 WIB

Pertamina Patra Niaga Datangkan 45,9 Ribu Ton LPG dari AS - Image
Energi

Pertamina Patra Niaga Datangkan 45,9 Ribu Ton LPG dari AS

Senin, 13 Juli 2026 | 23.26 WIB

Harga BBM Nonsubsidi Naik, Pertamina Pantau Ketat Dampaknya terhadap Pola Konsumsi Masyarakat - Image
Energi

Harga BBM Nonsubsidi Naik, Pertamina Pantau Ketat Dampaknya terhadap Pola Konsumsi Masyarakat

Jumat, 3 Juli 2026 | 00.51 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore