Pertamina Patra Niaga Datangkan 45,9 Ribu Ton LPG dari AS

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga mendapatkan pasokan Liquified Petroleum Gas (LPG) sebanyak 45,9 ribu metrik ton dari Freeport, Texas, Amerika Serikat.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan pasokan tersebut dibawa oleh Armada Pertamina Gas 1 (PG1) sebagai upaya dalam menjaga keandalan pasokan LPG nasional guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif, sekaligus memperkuat ketahanan energi di tengah dinamika pasar energi global.

“Muatan yang diangkut Pertamina Gas 1 terdiri atas sekitar 23 ribu metrik ton Propane dan 22,8 ribu metrik ton Butane. Pengadaan pasokan dari berbagai sumber global menjadi bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga untuk memastikan ketersediaan LPG nasional melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, mulai dari pengadaan, transportasi, penyimpanan, hingga distribusi,” ujar Kitty dalam keterangan yang diterima, Senin (13/7).

Kitty mengatakan, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat keandalan rantai pasok energi melalui diversifikasi sumber pasokan, optimalisasi infrastruktur logistik, serta distribusi yang tepat waktu dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, Di tengah dinamika energi global, menjaga keandalan pasokan merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung aktivitas masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pertamina Patra Niaga terus memastikan setiap mata rantai pasok, mulai dari pengadaan hingga distribusi, berjalan secara terintegrasi agar kebutuhan energi masyarakat dan sektor produktif tetap terpenuhi. Kedatangan Pertamina Gas 1 menjadi wujud nyata komitmen kami dalam memastikan pasokan LPG tetap tersedia secara aman, andal, dan berkelanjutan," ujarnya.

Kitty melanjutkan, muatan LPG yang dibawa Pertamina Gas 1 setara dengan sekitar 15,2 juta tabung LPG 3 kilogram. Tiba di Indonesia, sekitar 26 ribu metrik ton dibongkar di Terminal LPG Sekong, Banten dan sekitar 19,9 ribu metrik ton akan dibongkar di Terminal LPG Arun, Aceh.