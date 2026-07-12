Berdampak Besar, UMiMAX Pertamina Targetkan 1.000 Tambahan Penerima Manfaat

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) terus mengembangkan program UMiMAX (Ultra Mikro Pertamina Aksi).

UMiMAX merupakan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan membantu masyarakat rentan ekonomi, khususnya, pekerja informal, guru kontrak, penyandang disabilitas dan masyarakat prasejahtera untuk membangun atau mengembangkan usaha ultra mikro.

Pertamina kembali melanjutkan Program UMiMAX Batch 2026 yang secara resmi dibuka oleh Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan bersama jajaran Dewan Komisaris, serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri bersama jajaran Direksi Pertamina di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (10/7).

Pertamina terus berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka menopang ekonomi masyarakat.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menjelaskan bahwa program ini tidak hanya memberikan bantuan sarana usaha, tetapi juga pendampingan, pelatihan, serta penguatan kapasitas usaha agar penerima manfaat dapat membangun sumber penghasilan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

“Pertamina membuka pendaftaran UMiMAX Batch 2026 dengan target menjangkau hingga 1.000 penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia,” jelas Baron.

Salurkan Bantuan Rp 1,17 Miliar di 2025 Sebelumnya, pada tahun 2025, Program UMiMAX telah menyalurkan total bantuan Rp 1,17 miliar dan melahirkan 168 usaha baru yang bergerak di bidang Kopling (kopi keliling), Warmindo dan Mini ATM.

Dampak secara ekonomi telah menghasilkan total omset pada Januari – April 2026 sekitar Rp 2,7 miliar dengan margin usaha sekitar Rp 858 juta.

Rahmadi, salah seorang mitra UMiMAX mengaku program UMiMAX sangat membantu mereka untuk menopang ekonomi keluarga.