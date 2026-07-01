Downtime Armada Jadi Musuh Bisnis, Ford Hadirkan Solusi Fleet End-to-End

JawaPos.com - Ford RMA Indonesia memperkenalkan Ford End-to-End Fleet Solutions, layanan terintegrasi yang ditujukan bagi perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi, hingga utilitas.

Solusi ini dirancang untuk membantu menjaga armada tetap beroperasi optimal sekaligus meminimalkan risiko downtime yang dapat mengganggu produktivitas bisnis.

Efisiensi armada menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi, dan utilitas.

Ford End-to-End Fleet Solutions, layanan terpadu yang menggabungkan kendaraan, layanan purna jual, dukungan teknis, hingga solusi modifikasi kendaraan.

Regional Director RMA Indonesia, Roelof Lamberts dalam pernyataan resminya, Selasa (1/7) mengatakan perusahaan tidak hanya menawarkan kendaraan yang tangguh, tetapi juga solusi yang mampu menjaga operasional pelanggan tetap berjalan tanpa hambatan.

"Melalui Ford End-to-End Fleet Solutions, kami ingin membantu pelanggan menjalankan bisnis dengan lebih tenang, efisien, dan produktif melalui dukungan yang menyeluruh," ujarnya.

Salah satu kendaraan yang menjadi andalan dalam program ini adalah Next-Gen Ford Ranger XL 4x4 MT.

Pikap tersebut mengusung mesin diesel 2.0L Single Turbo, sistem penggerak empat roda Electronic Shift-on-the-Fly (ESOF), serta sasis berkekuatan tinggi yang dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi medan kerja.

Tak hanya menyediakan kendaraan, Ford RMA Indonesia juga menawarkan berbagai layanan pendukung bagi pelanggan armada. Mulai dari harga khusus untuk pelanggan bisnis, solusi penyewaan armada (fleet rental solution), hingga modifikasi kendaraan sesuai kebutuhan operasional.