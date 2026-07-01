Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 1 Juli 2026 | 14.17 WIB

Downtime Armada Jadi Musuh Bisnis, Ford Hadirkan Solusi Fleet End-to-End

Mobil Ford End-to-End Fleet Solutions, layanan terpadu untuk para pengusaha tambang. (RMA) - Image

Mobil Ford End-to-End Fleet Solutions, layanan terpadu untuk para pengusaha tambang. (RMA)

JawaPos.com - Ford RMA Indonesia memperkenalkan Ford End-to-End Fleet Solutions, layanan terintegrasi yang ditujukan bagi perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi, hingga utilitas. 

Solusi ini dirancang untuk membantu menjaga armada tetap beroperasi optimal sekaligus meminimalkan risiko downtime yang dapat mengganggu produktivitas bisnis.

Efisiensi armada menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi, dan utilitas.

Ford End-to-End Fleet Solutions, layanan terpadu yang menggabungkan kendaraan, layanan purna jual, dukungan teknis, hingga solusi modifikasi kendaraan.

Regional Director RMA Indonesia, Roelof Lamberts dalam pernyataan resminya, Selasa (1/7) mengatakan perusahaan tidak hanya menawarkan kendaraan yang tangguh, tetapi juga solusi yang mampu menjaga operasional pelanggan tetap berjalan tanpa hambatan.

"Melalui Ford End-to-End Fleet Solutions, kami ingin membantu pelanggan menjalankan bisnis dengan lebih tenang, efisien, dan produktif melalui dukungan yang menyeluruh," ujarnya.

Salah satu kendaraan yang menjadi andalan dalam program ini adalah Next-Gen Ford Ranger XL 4x4 MT.

Pikap tersebut mengusung mesin diesel 2.0L Single Turbo, sistem penggerak empat roda Electronic Shift-on-the-Fly (ESOF), serta sasis berkekuatan tinggi yang dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi medan kerja.

Tak hanya menyediakan kendaraan, Ford RMA Indonesia juga menawarkan berbagai layanan pendukung bagi pelanggan armada. Mulai dari harga khusus untuk pelanggan bisnis, solusi penyewaan armada (fleet rental solution), hingga modifikasi kendaraan sesuai kebutuhan operasional.

Di sektor purna jual, pelanggan mendapatkan program servis berkala, jaminan ketersediaan suku cadang, serta dukungan teknis langsung di lokasi kerja.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Proyek Hilirisasi Batu Bara jadi DME di Kaltim, Investor AS Mundur, Tiongkok Masuk - Image
Energi

Proyek Hilirisasi Batu Bara jadi DME di Kaltim, Investor AS Mundur, Tiongkok Masuk

Minggu, 10 Mei 2026 | 23.10 WIB

Berminat Bekerja di Tambang? AMNT Buka Rekrutmen Tenaga Kerja Lintas Daerah, Cek di Sini - Image
Bisnis

Berminat Bekerja di Tambang? AMNT Buka Rekrutmen Tenaga Kerja Lintas Daerah, Cek di Sini

Minggu, 10 Mei 2026 | 22.53 WIB

METCONNEX 2026 kembali Dihelat: dari AI untuk Industri Pertambangan hingga Mineral Kritis - Image
Energi

METCONNEX 2026 kembali Dihelat: dari AI untuk Industri Pertambangan hingga Mineral Kritis

Jumat, 8 Mei 2026 | 19.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore