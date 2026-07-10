Bahlil Sebut B50 Bisa Bikin Indonesia Hemat Devisa hingga Rp 170 Triliun

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengklaim bahwa program B50 berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp 170 triliun.

B50 merupakan bahan bakar biodiesel campuran dari 50 persen bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit (FAME) dan 50 persen solar konvensional (diesel fosil).

Menurut Bahlil, penghematan devisa terjadi karena kebijakan ini mampu mengurangi kebutuhan Indonesia terhadap impor solar.

“Jadi dari B40 ke B50, kita bisa menahan devisa kita Rp 170 T,” ujar Bahlil saat peluncuran B50, Kamis (9/7).

Selain menghemat devisa, lanjut Bahlil, Implementasi B50 juga membuat nilai tambah bagi industry crude palm oil (CPO) naik dari Rp 20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun.

Selain itu, program B50 diperkirakan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja asal Indonesia.

Dengan adanya implementasi B50, kebutuhan biodiesel diproyeksikan mencapai 16,7-18 juta kiloliter (kL) per tahun, dengan kebutuhan CPO sekitar 15,2-16,3 juta ton.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 diperkirakan mampu menurunkan emisi karbondioksida (CO2) hingga 44,46 juta ton.

Lebih tinggi dibandingkan penurunan emisi pada implementasi B40 yang mencapai 39,66 juta ton.