Percepat Transisi Energi, PTBA Manfaatkan 250 Hektare Lahan Pascatambang untuk PLTS

JawaPos.com - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menggandeng PT Pertamina New & Renewable Energy untuk mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di area operasional tambang.

Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi kedua perusahaan untuk mempercepat transisi energi nasional sekaligus menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi bangsa.

Direktur Utama PTBA Bambang Ismawan menuturkan, sinergi antara Perseroan dan PNRE menjadi momentum strategis untuk mengambil peran dalam pengembangan proyek PLTS yang tercantum dalam RUPTL 2025 – 2034.

“Sinergi ini menjadi milestone strategis bagi PTBA dalam percepatan transformasi bisnis energi, penguatan portofolio EBT, dan peningkatan kontribusi pendapatan energi masa depan,” ujar Bambang dalam keterangan yang diterima, Kamis (2/7).

Bambang mengatakan, TBA memandang keberlanjutan tidak hanya melalui upaya menekan emisi karbon, tetapi juga dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya melalui inovasi dan penguasaan teknologi.

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto mengatakan perusahaan terus menjalankan transformasi bisnis melalui pengembangan energi baru dan terbarukan tanpa meninggalkan pemanfaatan batubara yang lebih bersih melalui teknologi.

"Menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan energi yang semakin bersih, lebih efisien, dan mampu menurunkan emisi karbon secara signifikan. Di sisi lain, kita juga terus mengembangkan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari portofolio energi masa depan Indonesia. Semangat tersebut sejalan dengan transformasi yang sedang dijalankan PTBA," ujar Turino.

Turino mengatakan, saat ini PTBA mencatat total portofolio PLTS sebesar 1,2 megawatt peak (MWp). Perseroan juga mengembangkan sejumlah proyek hilirisasi batubara, seperti Coal to DME, SNG, dan Kalium Humat.