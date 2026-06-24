Target PLTS 100 GW Butuh Dukungan Banyak Pihak, Skema Blended Finance Dorong Andil Koperasi

Pemanfaatan PLTS Atap
JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Yayasan Rumah Energi memperkuat komitmen untuk mendorong peran koperasi sebagai penggerak utama transisi energi berbasis komunitas guna mendukung target nasional pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
"Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi target nasional pembangunan 100 GW PLTS yang ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Direktur Eksekutif Rumah Energi Sumanda Tondang, dikutip Rabu (24/6).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui diseminasi "Handbook Praktis Panduan Pengembangan PLTS Berbasis Koperasi Hijau" serta pembacaan rekomendasi kebijakan hasil rangkaian lokakarya "Readiness of Indonesia Solar Energy Series (RISE Series): Green Cooperative Workshop Series toward Indonesia's 100 GW Solar PV Target".
Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mencakup kebutuhan penyederhanaan regulasi, pengembangan skema blended finance untuk model bisnis koperasi berbasis energi terbarukan, peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, hingga penguatan integrasi koperasi dalam agenda dekarbonisasi dan transisi energi nasional.
Kemenkop dan Rumah Energi juga menandatangani nota kesepahaman tentang Pengembangan Model Bisnis Koperasi Berbasis Energi Terbarukan.
Sumanda mengatakan Rumah Energi sejak 2021 telah mengembangkan pendekatan koperasi hijau melalui berbagai kajian, program pendampingan, serta pengembangan model bisnis energi terbarukan berbasis koperasi.
"Kerja sama ini menjadi fondasi penting untuk mempercepat implementasi berbagai model tersebut sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai aktor utama dalam mendukung transisi energi Indonesia," ujarnya.
Menurut dia, kerja sama tersebut dapat mempercepat implementasi model-model yang telah dikembangkan sekaligus memperkuat kontribusi koperasi dalam mendukung agenda transisi energi nasional.
Dalam kerangka kebijakan tersebut, koperasi diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat.
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