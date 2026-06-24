Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 25 Juni 2026 | 06.48 WIB

Target PLTS 100 GW Butuh Dukungan Banyak Pihak, Skema Blended Finance Dorong Andil Koperasi

Pemanfaatan PLTS Atap - Image

Pemanfaatan PLTS Atap

JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Yayasan Rumah Energi memperkuat komitmen untuk mendorong peran koperasi sebagai penggerak utama transisi energi berbasis komunitas guna mendukung target nasional pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

"Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi target nasional pembangunan 100 GW PLTS yang ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Direktur Eksekutif Rumah Energi Sumanda Tondang, dikutip Rabu (24/6).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui diseminasi "Handbook Praktis Panduan Pengembangan PLTS Berbasis Koperasi Hijau" serta pembacaan rekomendasi kebijakan hasil rangkaian lokakarya "Readiness of Indonesia Solar Energy Series (RISE Series): Green Cooperative Workshop Series toward Indonesia's 100 GW Solar PV Target".

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mencakup kebutuhan penyederhanaan regulasi, pengembangan skema blended finance untuk model bisnis koperasi berbasis energi terbarukan, peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, hingga penguatan integrasi koperasi dalam agenda dekarbonisasi dan transisi energi nasional.

Kemenkop dan Rumah Energi juga menandatangani nota kesepahaman tentang Pengembangan Model Bisnis Koperasi Berbasis Energi Terbarukan.

Sumanda mengatakan Rumah Energi sejak 2021 telah mengembangkan pendekatan koperasi hijau melalui berbagai kajian, program pendampingan, serta pengembangan model bisnis energi terbarukan berbasis koperasi.

"Kerja sama ini menjadi fondasi penting untuk mempercepat implementasi berbagai model tersebut sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai aktor utama dalam mendukung transisi energi Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, kerja sama tersebut dapat mempercepat implementasi model-model yang telah dikembangkan sekaligus memperkuat kontribusi koperasi dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, koperasi diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Transisi Energi Bersih Masuk Sektor Kesehatan, PLTS Atap Ini Pangkas Emisi Setara 1.000 Pohon per Tahun - Image
Ekonomi

Transisi Energi Bersih Masuk Sektor Kesehatan, PLTS Atap Ini Pangkas Emisi Setara 1.000 Pohon per Tahun

Jumat, 19 Juni 2026 | 23.15 WIB

Dorong Energi Bersih, Kemenkop Libatkan Koperasi dalam Pembangunan PLTS - Image
Energi

Dorong Energi Bersih, Kemenkop Libatkan Koperasi dalam Pembangunan PLTS

Rabu, 17 Juni 2026 | 20.30 WIB

Pemerintah akan Revisi RUPTL 2025-2034, ESDM Sudah Kabarkan ke PLN terkait Target PLTS 100 GW - Image
Energi

Pemerintah akan Revisi RUPTL 2025-2034, ESDM Sudah Kabarkan ke PLN terkait Target PLTS 100 GW

Rabu, 17 Juni 2026 | 01.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

6

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

10

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore