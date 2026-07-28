Harga Minyak Dunia Fluktuatif, Bahlil Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Naik

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (ANTARA)
JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) subsidi tidak akan naik di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Bahlil menyebut keputusan tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjaga harga BBM dan LPG subsidi seperti kondisi saat ini.
“Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk di dalamnya adalah LPG subsidi,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (28/7).
Bahlil mengatakan, di tengah harga minyak dunia yang fluktuatif pemerintah memastikan stok BBM dan LPG nasional tetap terjaga untuk masyarakat Indonesia.
“Kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan CRUD insyaallah di atas standar minimum nasional termasuk kondisi LPG,” ujarnya.
Bahlil mengatakan sampai saat ini harga minyak mentah dunia masih naik turun imbas dari geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah.
Sebagaimana diketahui, harga minyak mentah dunia kembali turun pada perdagangan Selasa (28/7) di tengah meredanya konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Dilansir Investing, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,29 poin atau 0,34 persen menjadi USD 85,07 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 1,01 poin atau 1,22 persen menjadi USD 81,62 per barel.
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