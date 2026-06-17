Dorong Energi Bersih, Kemenkop Libatkan Koperasi dalam Pembangunan PLTS

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono. (Humas Kemenkop)
JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama dengan PT PLN (Persero) dan PT Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) berencana akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di daerah yang belum teraliri listrik.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan kementrian akan mendorong koperasi untuk dapat bekerjasama dengan badan usaha khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kementerian Kooperasi sekarang juga bersama PT. PLN dan PT. Pertamina New and Renewable Energy itu membuat percontohan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas setengah mega di pulau sumber laut di Batam,” ujar Ferry dalam Forum Ekonomi Hijau 2026 di Jakarta, Rabu (17/6).
Ferry mengatakan, pembangunan PLTS tersebut merupakan tahap awal sebelum nantinya akan di replikasi pada wilayah lainya. Menurutnya, hal tersebut adalah jawaban atas ketimpangan akses energi yang masih dialami oleh banyak daerah.
Ia menceritakan, Kementerian Koperasi menemukan fakta bahwa masih ada lebih dari 1.000 desa dan kelurahan yang belum memiliki akses listrik yang memadai.
“Selama ini, banyak dari wilayah tersebut masih sangat bergantung pada penggunaan genset berbahan bakar solar yang cenderung mahal dan kurang efisien," ujarnya.
Lanjutnya, perubahan menuju pembangunan berkelanjutan harus tumbuh dari tingkat desa dan komunitas melalui penguatan peran koperasi.
“Transformasi menuju ekonomi hijau tidak hanya bertumpu pada kebijakan nasional dan juga dari pelaku usaha besar, tapi juga harus tumbuh dari tingkat desa dan dari tingkat komunitas,” ucapnya.
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