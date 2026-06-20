Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Minggu, 21 Juni 2026 | 02.11 WIB

Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Siapkan Anggaran Rp 10 Triliun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (ANTARA/Heru Suyitno)

 

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk pemerataan listrik di wilayah yang belum terjamah. Dia menemukan masih ada ribuan desa yang belum merasakan kehadiran listrik.
 
Hal ini dipastikan Bahlil saat menggelar blusukan untuk meninjau langsung pelaksanaan program listrik desa (Lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) gratis di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
 
"Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat," kata Bahlil saat berdialog dengan warga, Sabtu (20/6).
 
Bahlil membeberkan, pemerintah mencatat masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum mendapatkan akses listrik. Artinya pemerataan pembangunan belum sepenuhnya terwujud.
 
 
Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2025 pemerintah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.403 lokasi yang terdiri atas desa dan dusun di seluruh Indonesia. Sementara itu, Program BPBL telah menghadirkan sambungan listrik bagi 220.845 rumah tangga, termasuk 19.161 rumah tangga di Jawa Tengah.
 
Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp 3,6 triliun. Sementara pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi Rp 10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.
 
Bahlil tak memungkiri bahwa pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil tidak layak secara bisnis apabila hanya dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan. Namun, kondisi ini tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan rakyatnya di daerah terpencil.
 
"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," tegasnya.
 
Ia juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan kondisi masyarakat yang belum menikmati listrik karena dirinya lahir dan besar di kampung tanpa akses listrik. 
 
“Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka. Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana bisa akses informasi dengan cepat, bagaimana anak-anak SD bisa belajar dengan baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Ini infrastruktur dasar yang wajib kita bangun,” tandasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Di Sidang DEN, Bahlil Klaim Posisi Indonesia Makin Kuat dalam Menjaga Ketahanan Energi Nasional - Image
Energi

Di Sidang DEN, Bahlil Klaim Posisi Indonesia Makin Kuat dalam Menjaga Ketahanan Energi Nasional

Jumat, 19 Juni 2026 | 20.49 WIB

Biaya Produksi Tinggi, Menteri ESDM Bahlil Buka Peluang Revisi DPO Batu Bara - Image
Energi

Biaya Produksi Tinggi, Menteri ESDM Bahlil Buka Peluang Revisi DPO Batu Bara

Kamis, 18 Juni 2026 | 22.49 WIB

Bahlil Sebut Tim Pengadaan Batubara PLN Dibentuk Guna Cegah Kerugian Negara - Image
Energi

Bahlil Sebut Tim Pengadaan Batubara PLN Dibentuk Guna Cegah Kerugian Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 20.46 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore