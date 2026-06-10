Usai Pertamax Melonjak, BBM Swasta Ikut Naik: Harga BP 92 Tembus Rp 16.670 per Liter

Suasana Spbu BP AKR di Depok, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - SPBU swasta, BP-AKR, turut menaikan harga produk BBM BP 92 (RON 92) dan BP Ultimate (RON 98) pada Rabu (10/6) hari ini. Adapun BP 92 naik dari Rp 12.390 menjadi Rp 16.670 per liter dan BP Ultimate naik dari Rp 12.930 menjadi Rp 17.240 per liter.
Langkah ini mengikuti harga BBM Pertamina yang telah mengalami kenaikan terlebih dahulu. Adapun harga Pertamax (RON 92) dinaikkan menjadi Rp 16.250/liter dan Pertamax Green menjadi Rp 17.00/liter.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengungkapkan, bahwa penyesuaian ini telah mengikuti regulasi yang berlaku sekaligus termasuk pada penerapan tata kelola energi demi menjaga kesinambungan antara kualitas layanan, bisnis, dan penyediaan pasokan energi untuk masyarakat.
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"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Roberth dalam keterangannya, Selasa (9/6).
Pertamina sendiri diakuinya akan terus berupaya menjaga kesediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sekaligus memastikan lancarnya pelayanan kepada masyarakat.
"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina," terang Roberth.
Berikut harga lengkap BBM pada SPBU swasta dan Pertamina:
BBM Shell
Shell V-Power Diesel: Rp 24.490 per liter.
Adapun produk Shell Super (RON 92), Shell V-Power (RON 95), dan Shell V-Power Nitro+ (RON 98) masih belum tersedia.
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