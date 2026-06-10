Harga BBM Naik, Begini Cara Hemat ke Jaksel dan Jakpus dari Ciledug Naik Transjakarta 

Ilustrasi layanan bus TransJakarta di Halte Karet, Jakarta Pusat,. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kenaikan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) membuat biaya mobilitas harian masyarakat berpotensi meningkat.
Sementara gaji tetap pas-pasan dan segitu-gitu saja, kenaikan harga BBM jelas akan mempengaruhi keuangan jutaan rumah tangga di Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta dan daerah penyangga yang membutuhkan mobilitas harian.
Di tengah kondisi tersebut, transportasi umum menjadi salah satu solusi untuk menekan pengeluaran perjalanan, terutama bagi warga penyangga Jakarta seperti Ciledug yang rutin beraktivitas ke pusat kota.
Bagi masyarakat yang ingin menuju kawasan Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat dengan biaya terjangkau, Transjakarta Koridor 13 bisa menjadi pilihan utama. Dengan tarif hanya Rp 3.500, penumpang dapat memanfaatkan jalur layang khusus bus yang menghubungkan Ciledug dengan sejumlah titik strategis di ibu kota.
Sebagaimana diketahui, Harga BBM terbaru menunjukkan adanya kenaikan pada beberapa jenis bahan bakar nonsubsidi. Pertamax kini dibanderol Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik menjadi Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter.
Kondisi ini membuat penggunaan transportasi publik semakin relevan sebagai alternatif perjalanan yang lebih ekonomis dibandingkan kendaraan pribadi.
Perjalanan menuju kawasan Jakarta Selatan seperti Blok M, Senopati, dan Kebayoran Baru cukup mudah menggunakan Transjakarta Koridor 13.
Penumpang dapat memulai perjalanan dari Halte CBD Ciledug atau Puri Beta, kemudian menaiki bus Koridor 13 tujuan Tegal Mampang.
Setelah itu, turun di Halte CSW atau ASEAN yang menjadi titik transit utama. Dari halte tersebut, penumpang dapat berpindah ke koridor lain yang melayani kawasan Jakarta Selatan.
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