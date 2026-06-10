Harga Minyak Dunia Meroket ke USD 89,27 per Barel Akibat Ketegangan AS-Iran

Sebuah kapal tanker minyak yang berlayar melalui Selat Hormuz tiba di perairan teritorial Irak di lepas pantai Basra, Irak (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Serangan Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah target di Iran membuat harga minyak dunia kembali menguat pada perdagangan Rabu (10/6). Berdasarkan Investing harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik sebesar 1,22 persen menjadi USD 89,27 per barel dan kontrak berjangka Brent naik sebesar 0,34 persen.
Dilansir Reuters, pada hari Selasa (9/6) harga minyak sempat mencapai level terendah sejak akhir April dan Mei setelah Israel dan Iran menghentikan serangan langsung satu sama lain atas desakan Trump.
Namun, ketegangan kembali meningkat karena Israel menolak untuk mengakhiri kampanye militernya terhadap kelompok Hisbullah yang didukung Iran di Lebanon. Teheran menyatakan akan melanjutkan permusuhan jika serangan tersebut berlanjut.
Pada saat yang sama, Teheran terus memblokir sebagian besar pengiriman melalui Selat Hormuz, yang biasanya melayani seperlima dari kebutuhan minyak mentah dan gas alam cair dunia. Washington juga telah memberlakukan blokade sendiri terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Pada sisi pasokan, persediaan minyak mentah AS turun sebanyak 9,12 juta barel pada pekan yang berakhir 5 Juni, yang menandai penurunan selama delapan minggu berturut-turut. Persediaan bensin juga tercatat turun sebanyak 1,19 juta barel.
Mengingat peran AS sebagai pemasok marjinal selama perang ini dengan meningkatkan ekspor ke Asia dan Eropa, penurunan persediaan domestik ini dikhawatirkan dapat mengganggu ekspor dan semakin mendorong kenaikan harga.
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