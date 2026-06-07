HET Minyakita Mau Naik, Bagaimana Stok dan Harga Minyak Goreng di Jakarta Terbaru?

JawaPos.com - Warga Jakarta tidak perlu panik kehabisan minyak goreng subsidi. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan stok Minyakita di pasar-pasar ibu kota saat ini aman terkendali.
Langkah antisipasi pun digenjot seiring adanya rencana pemerintah pusat yang sedang membahas penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita. Pemantauan intensif di lapangan terus berjalan demi menjamin harga tetap ramah di kantong masyarakat.
"Kami terus melakukan pemantauan secara intens terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok, termasuk minyak goreng rakyat Minyakita. Hingga saat ini, stok masih tersedia dan distribusi di pasar-pasar Jakarta berjalan dengan baik," ujar Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, Minggu (7/6).
Untuk mengantisipasi kelangkaan, Dinas PPKUKM DKI Jakarta bergerak cepat memperkuat jalur distribusi. Salah satu strateginya adalah menggandeng produsen dan distributor minyak goreng swasta untuk bekerja sama dengan BUMD pangan.
Minyakita nantinya akan disalurkan ke pasar rakyat hingga jaringan kios warga, termasuk gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Tak hanya itu, pemerintah daerah juga merangkul Perum Bulog untuk memperluas jangkauan pasar.
"Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan Perum Bulog dalam memperluas penyaluran Minyakita di pasar-pasar rakyat. Kami turut memberikan pendampingan kepada para pedagang pasar dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha, agar dapat menjadi mitra Bulog untuk penyaluran Minyakita kepada masyarakat," papar Ratu.
Meskipun stok diklaim aman, hasil pantauan lapangan per Sabtu (6/6) menunjukkan adanya ketimpangan harga minyak goreng curah yang cukup mencolok antarwilayah dan antarpasar di Jakarta.
"Jakarta Selatan tercatat sebagai wilayah dengan harga rata-rata tertinggi, sementara Jakarta Utara menjadi wilayah dengan harga rata-rata terendah," kata dia.
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