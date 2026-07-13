AS bakal Blokir Selat Hormuz, Kapal yang Melintas Dimintai Uang Keamanan 20 Persen

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz mulai berlaku 'segera'.

Kebijakan tersebut menjadi babak baru eskalasi konflik AS-Iran yang kini juga berdampak pada jalur pelayaran paling strategis di dunia.

Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyatakan Amerika Serikat akan bertindak sebagai 'penjaga' (guardian) Selat Hormuz.

Ia juga mengumumkan rencana mengenakan biaya sebesar 20 persen terhadap seluruh muatan kargo yang melintasi jalur tersebut sebagai kompensasi atas biaya 'keselamatan dan keamanan'.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai bagaimana mekanisme penerapan pungutan tersebut maupun dasar hukumnya di lapangan.

Pengumuman itu muncul ketika ketegangan militer antara Washington dan Teheran terus meningkat. Di saat yang sama, Iran menegaskan tidak akan membiarkan Amerika Serikat mengendalikan jalur pelayaran yang selama ini menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.