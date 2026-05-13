Indonesia Impor Listrik dari Malaysia, Bahlil: Transmisi Filipina akan Masuk Jaringan Trans Borneo

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, transmisi listrik Filipina akan masuk ke jaringan Trans Borneo Power Grid. (YouTube Setpres)
JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, transmisi listrik Filipina akan masuk ke jaringan Trans Borneo Power Grid agar distribusi energi dapat berjalan lebih efisien di kawasan Asia Tenggara.
“Sekarang kan kita sudah bangun jaringan antara Malaysia-Indonesia. Sebentar lagi akan masuk Filipina,” ujar Bahlil ketika dikutip dari Antara, Rabu (13/5).
Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sudah membangun jaringan dengan Malaysia. Dalam kerja sama jaringan antara Indonesia dengan Malaysia, Bahlil mengatakan Indonesia mengimpor listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Malaysia untuk Kalimantan.
Menurut dia, kerja sama seperti itu bagus karena saling menguntungkan, terlebih untuk menghadirkan akses listrik yang merata, andal, dan terjangkau hingga ke daerah paling terpencil.
“Itu bagus. Harganya cengli (masuk akal),” ujar dia.
Di luar rencana pengembangan transmisi jaringan listrik Trans Borneo Power Grid, Bahlil mengungkapkan rencana Singapura yang membeli listrik bersih dari Indonesia.
Menurut Bahlil, bila Singapura ingin mengimpor listrik dari Indonesia, maka harganya pun harus masuk akal dan adil bagi Indonesia.
“Untuk Singapura, kita kan juga akan ekspor tapi harganya harus cengli. Selama itu belum kita bicara tentang win-win, maka saya pikir penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam,” ujar dia.
Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara ASEAN untuk mempercepat pembuatan jaringan energi mengingat ketahanan energi menjadi tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama sebagai dampak tekanan global serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah.
