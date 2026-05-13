Antara
Kamis, 14 Mei 2026 | 02.30 WIB

Menteri ESDM Bahlil Perkirakan Minyak dari Rusia akan Dikirim dalam 1–2 Pekan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia perkirakan minyak mentah (crude) impor dari Rusia akan dikirim dalam 1–2 pekan kedepan (YT ESDM)

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia perkirakan minyak mentah (crude) impor dari Rusia akan dikirim dalam 1–2 pekan kedepan, setelah merampungkan teknis pengiriman.

“Sekarang bicara tentang teknik pengirimannya. Mungkin satu-dua minggu ini sudah bisa, ya,” ujar Bahlil dikutip dari Antara, Rabu (13/5).

Ia menyampaikan bahwa sejauh ini, Indonesia dan Rusia sudah mencapai kesepakatan soal pembelian minyak mentah dari Rusia. Kontrak pun sudah ditandatangani, dan kini tinggal menunggu tuntasnya pembicaraan soal teknis pengiriman.

“Secara deal sudah, kontrak sudah,” ucap Bahlil.

Langkah tersebut menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, yang merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Pada Jumat (24/4) Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan sedang menyiapkan regulasi atau payung hukum untuk mengatur soal rencana impor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia.

Terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia.

Opsi pertama adalah mengimpornya langsung dari badan usaha milik negara (BUMN), kemudian opsi kedua adalah mengimpor melalui BLU.

Apabila menggunakan opsi pertama, Yuliot mengatakan terdapat konsekuensi tersendiri jika BUMN yang melakukan impor dari Rusia, menimbang BUMN sudah memiliki kontrak pengadaan minyak dengan pihak-pihak lain.

