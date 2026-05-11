Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
R. Nurul Fitriana Putri
Selasa, 12 Mei 2026 | 02.06 WIB

Tak akan di Bawah Kemenkeu lagi, GeoDipa Bakal Ditukar Guling dengan PNM, Purbaya: Sudah Dapat Lampu Hijau

Ilustrasi infrastruktur milik Geo Dipa - Image

Ilustrasi infrastruktur milik Geo Dipa

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan progres pengambil alihan atau akuisisi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya mengakui, sudah memperoleh lampu hijau dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melepas PNM sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu.

"PNM dalam proses pembicaraan dengan Danantara. Sudah dapat lampu hijau," kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Lebih lanjut, Purbaya juga membeberkan dalam proses akuisisi PNM, nantinya akan disepakati juga tukar guling badan usaha. Dalam hal ini, salah satu SMV Kemenkeu, yakni PT Geo Dipa Energi (Persero) akan berada di bawah Danantara Indonesia.

Bendahara Negara sebetulnya berharap, dua-duanya akan tetap berstatus SMV. Tetapi, menurut Purbaya, Danantara tidak merestui hal itu terjadi.

"Kelihatannya tukar sama Geo Dipa. Saya mau minta dua-duanya, enggak boleh sama dia," bebernya.

Purbaya enggan menyampaikan kapan proses akuisisi itu akan selesai. Namun, ia memastikan bahwa proses pengambil alihan bisa dilakukan secepatnya.

Ia juga menyebut, masih perlu waktu yang banyak dalam proses implementasi bagaimana kemudian PNM akan berstatus SMV dan benar-benar berada di bawah Kemenkeu.

Tetapi setidaknya, kata dia, pada tahun ini dirinya sudah bisa mengantongi restu baik dari Danantara Indonesia perihal rencananya itu.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Purbaya Bakal Tegur DJP soal Polemik Peserta PPS Terkait Tax Amnesty II - Image
Ekonomi

Purbaya Bakal Tegur DJP soal Polemik Peserta PPS Terkait Tax Amnesty II

Selasa, 12 Mei 2026 | 01.00 WIB

Sumpah Purbaya Yudhi Sadewa: Selama Saya Menjabat Menkeu, Tak akan Keluarkan Tax Amnesty - Image
Ekonomi

Sumpah Purbaya Yudhi Sadewa: Selama Saya Menjabat Menkeu, Tak akan Keluarkan Tax Amnesty

Selasa, 12 Mei 2026 | 00.10 WIB

Purbaya Bersiap Naik Haji Bersama Keluarga, Ngaku Masih Kesulitan Hafal Doa - Image
Sisi Lain

Purbaya Bersiap Naik Haji Bersama Keluarga, Ngaku Masih Kesulitan Hafal Doa

Senin, 11 Mei 2026 | 22.02 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore