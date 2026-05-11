Tak akan di Bawah Kemenkeu lagi, GeoDipa Bakal Ditukar Guling dengan PNM, Purbaya: Sudah Dapat Lampu Hijau

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan progres pengambil alihan atau akuisisi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya mengakui, sudah memperoleh lampu hijau dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melepas PNM sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu.

"PNM dalam proses pembicaraan dengan Danantara. Sudah dapat lampu hijau," kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Lebih lanjut, Purbaya juga membeberkan dalam proses akuisisi PNM, nantinya akan disepakati juga tukar guling badan usaha. Dalam hal ini, salah satu SMV Kemenkeu, yakni PT Geo Dipa Energi (Persero) akan berada di bawah Danantara Indonesia.

Bendahara Negara sebetulnya berharap, dua-duanya akan tetap berstatus SMV. Tetapi, menurut Purbaya, Danantara tidak merestui hal itu terjadi.

"Kelihatannya tukar sama Geo Dipa. Saya mau minta dua-duanya, enggak boleh sama dia," bebernya.

Purbaya enggan menyampaikan kapan proses akuisisi itu akan selesai. Namun, ia memastikan bahwa proses pengambil alihan bisa dilakukan secepatnya.

Ia juga menyebut, masih perlu waktu yang banyak dalam proses implementasi bagaimana kemudian PNM akan berstatus SMV dan benar-benar berada di bawah Kemenkeu.