Fokus pada Nilai Tambah, Prabowo Dorong Hilirisasi Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

JawaPos.com — Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus menjadi negara yang hebat, bahkan menjadi raksasa dunia sehingga menjadi panutan dan dihormati bangsa lain. Menurutnya, hal tersebut dapat dicapai dengan terus menggenjot hilirisasi yang berdampak sangat baik bagi perekonomian. Nilai tambahnya pun sangat besar dan sudah di depan mata.

Oleh sebab itu, Prabowo mendorong para Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi hingga Danantara untuk terus mengkaji teknologi hilirisasi.

“Yang ingin saya sampaikan, kita harus menjadi raksasa yang tidak tidur. Kita harus menjadi raksasa yang bangun, dan kita akan bangun. Kita akan menjadi negara yang hebat, percaya itu, saya sangat percaya,” ujar Prabowo dalam peresmian pembangunan 13 Proyek Hilirisasi Nasional Fase II pada Rabu (29/4).

Prabowo optimistis apabila hilirisasi dalam negeri terus berkembang, maka masa depan bangsa akan semakin cerah. Ia bahkan ingin hidup lebih lama lagi untuk menyaksikan hal tersebut.

Dalam peresmian hilirisasi tahap II ini, terdapat 13 proyek yang akan digarap dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun. Proyek tersebut meliputi kilang gas, pembangunan tangki operasional bahan bakar minyak (BBM), hingga pengolahan sawit menjadi oleofood dan biodiesel yang tersebar di berbagai wilayah.

Salah satu proyek yang termasuk dalam rangkaian hilirisasi adalah pengembangan hilirisasi yang dikembangkan oleh MIND ID dan berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, tepatnya di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), sebagai bagian dari upaya memperkuat rantai nilai industri dalam negeri.

Dalam konteks ini, KEK Gresik-Jiipe menjadi salah satu kawasan strategis yang berperan dalam mendukung implementasi hilirisasi melalui pengembangan ekosistem industri yang terintegrasi.

Dalam implementasinya, hilirisasi tembaga dan emas di Gresik mencerminkan pembentukan rantai industri yang semakin terhubung dari hulu hingga hilir.