Prabowo Janji Hadirkan Fasilitas Daycare untuk Buruh: Kita Perjuangkan Sesingkat-singkatnya

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan kehadiran fasilitas tempat penitipan anak (daycare) bagi para pekerja atau buruh. Ia menyatakan akan memperjuangkan fasilitas daycare bagi kaum buruh secara singkat

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5).

"Tadi saya diberi banyak saran dan sebagian besar saran oleh pimpinan-pimpinan Anda itu masuk akal dan itu akan kita perjuangkan. Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak (daycare)," kata Prabowo.

Kepala Negara memastikan akan memperjuangkan kehadiran daycare. Mengingat, banyak dari buruh di antaranya kelompok perempuan. Ia menjamin, kehadiran fasilitas daycare akan diperjuangkan dengan cepat.

Baca Juga:Ketua Yayasan Daycare Little Aresha Ternyata Eks Napi Kasus Korupsi

"Ini saran yang baik, ini akan kita perjuangkan, ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saudara-saudara sekalian," tegasnya.

Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya tengah menyiapkan 1 juta rumah bagi buruh. Menurutnya, rumah tersebut akan dibangun dekat dengan kawasan-kawasan industri.

"Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah," bebernya.

Prabowo pun menyatakan, pembangunan rumah tersebut akan dibentuk semacam kota baru di berbagai daerah. Nantinya, perumahan itu berbentuk cluster yang akan diberikan berbagai fasilitas, seperti sekolah, tempat olahraga, penitipan anak (daycare), rumah sakit, hingga moda transportasi.