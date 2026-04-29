Dimas Choirul
Kamis, 30 April 2026 | 01.29 WIB

Pemerintah Temukan 13 Sumur Minyak Baru di Kawasan Transmigrasi Kaltim

Mentrans M Iftitah Sulaiman Suryanegara. (Dimas Choirul/Jawapos.com) - Image

Mentrans M Iftitah Sulaiman Suryanegara. (Dimas Choirul/Jawapos.com)

JawaPos.com – Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkap adanya potensi sumber daya alam di kawasan transmigrasi selain sektor pertanian. Salah satunya adalah temuan potensi minyak di Kalimantan Timur yang dinilai bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Iftitah menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan berkoordinasi bersama Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Insyaallah minggu depan saya akan bertemu dengan Kepala SKK Migas karena ada ditemukan potensi sumur baru, ada 13 minyak yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ternyata sebelumnya 79 sumur sudah dioperasionalkan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (12/4).

Meski demikian, Iftitah juga menyoroti masih belum optimalnya proses hilirisasi di kawasan transmigrasi. Ia menyebut berbagai kendala seperti keterbatasan teknologi yang tepat guna, minimnya pemanfaatan inovasi, serta kurangnya akses permodalan menjadi faktor penghambat.

“Kemudian, kami juga menemukan bahwa hilirisasi belum optimal karena teknologinya belum tepat guna, belum banyak digunakan, dan juga kekurangan akses modal. Begitu juga dengan kelembagaan ekonomi, masih banyak yang sendiri-sendiri,” katanya.

Lebih lanjut, Ia juga menegaskan kehadiran Tim Ekspedisi Patriot Kementrans di sejumlah kawasan transmigrasi mampu menghadirkan kembali peran negara di tengah masyarakat. Khususnya membantu pengembangan potensi ekonomi lokal.

“Oleh karena itu saya banyak mendapatkan laporan juga bahwa kita bersyukur kehadiran Tim Ekspedisi Patriot di kawasan-kawasan transmigrasi sendiri mengobati kerinduan masyarakat lokal akan hadirnya negara dan pemerintah,” tuturnya.

