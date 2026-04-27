Harga Pertamax dan Pertamax Green Stabil hingga Pekan Terakhir April

JawaPos.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green terpantau stabil di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, meskipun perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran berlangsung sejak akhir Februari 2026.

Tercatat dalam laman resmi Pertamina, harga Pertamax maupun Pertamax Green tidak mengalami perubahan, yakni Rp 12.300 per liter untuk Pertamax dan Rp 12.900 per liter untuk Pertamax Green.

Kenaikan harga tercatat di sejumlah produk BBM nonsubsidi yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex per Sabtu (18/4).

Berikut adalah rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta.

Harga Pertalite Rp 10.000 per liter;

Solar subsidi Rp 6.800 per liter;

Pertamax Rp 12.300 per liter;

Pertamax Turbo Rp 19.400, naik dari Rp 13.100 per liter;

Pertamax Green Rp 12.900 per liter;

Dexlite Rp 23.600, naik dari Rp 14.200 per liter; dan

Pertamina Dex Rp 23.900, naik dari Rp 14.500 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga berlaku hal yang serupa dengan SPBU Pertamina, yakni terjadi kenaikan harga untuk BBM jenis solar.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

BP Ultimate Rp 12.930 per liter;

BP 92 Rp 12.390 per liter; dan

BP Ultimate Diesel Rp 25.560 per liter, naik dari Rp 14.620 per liter.

Sementara itu, SPBU Shell maupun Vivo belum mengumumkan penyesuaian harga sejak pecahnya perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Hingga saat ini, SPBU Shell masih mengalami kelangkaan stok.