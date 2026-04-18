Harga BBM Non Subsidi Pertamina Naik Mulai 18 April 2026, Pertamax Turbo Tembus Rp 19.400!

Ilustrasi warga mengisi BBM di SPBU Pertamina. (Dok. Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu, 18 April 2026. Kenaikan kali ini terbilang cukup signifikan, terutama untuk lini bahan bakar berkualitas tinggi dan non subsidi.
Berdasarkan pantauan di situs resmi mypertamina.id, kenaikan harga menyasar produk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Para pengguna kendaraan pribadi dan industri kini harus merogoh kocek lebih dalam untuk mengisi tangki mereka.
Perubahan harga yang berlaku per hari ini menunjukkan lonjakan yang drastis dibandingkan periode Maret lalu. Berikut adalah rinciannya:
- Pertamax Turbo: Kini dibanderol Rp 19.400 per liter, melonjak dari harga sebelumnya Rp 13.100 per liter.
- Dexlite: Harganya kini menyentuh Rp 23.600 per liter, naik dari harga Maret di level Rp 14.200 per liter.
- Pertamina Dex: Menjadi yang termahal dengan harga Rp 23.900 per liter, dibandingkan bulan lalu yang masih Rp 14.500.
Kabar baiknya, bagi Anda pengguna BBM subsidi dan Pertamax (RON 92), Pertamina memutuskan untuk tidak mengubah harga. Kebijakan ini tentu menjadi angin segar di tengah kenaikan harga komoditas lainnya.
Hingga Sabtu ini, harga Pertalite tetap stabil di angka Rp10.000 per liter. Begitu juga dengan Solar subsidi yang masih bertahan di harga Rp6.800 per liter. Sementara itu, Pertamax juga tidak mengalami perubahan dan tetap di level Rp12.300 per liter.
Penyesuaian harga ini bukanlah tanpa alasan. Pertamina menjelaskan bahwa langkah ini mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait fluktuasi harga minyak dunia dan formula harga dasar.
Langkah ini juga selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020. Masyarakat dapat memantau update harga terbaru ini secara langsung melalui aplikasi MyPertamina.
