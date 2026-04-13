Pangkas Ketergantungan BBM, PLN Bakal Ganti 2.139 Disel di 741 Lokasi PLTD dengan EBT

JawaPos.com - PT PLN (Persero) berencana menghapus penggunaan 2.139 mesin diesel pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang tersebar di 741 lokasi, dan menggantinya dengan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di sektor ketenagalistrikan.

"PLN juga sudah merencanakan mengurangi konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan pada 741 lokasi PLTD dengan total ada sekitar 2.139 mesin diesel," ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (13/4).

Ia menambahkan, pengurangan PLTD menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menekan biaya produksi listrik. Menurutnya, ketergantungan pada BBM jenis solar perlu segera dikurangi karena harganya yang relatif mahal.

"Penggunaan energi yang masih berbasis kepada impor dan energi mahal, yaitu BBM, harus segera kami kurangi dalam jangka waktu yang pendek, menengah," ujarnya.

Selain menekan biaya, peralihan dari PLTD ke EBT juga dinilai mampu mengubah sumber energi dari yang berbasis impor dan tidak ramah lingkungan menjadi energi bersih yang berasal dari sumber lokal.

Sebagai pengganti, PLN akan mengandalkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yaitu pembangkit berskala kecil yang memanfaatkan aliran air seperti sungai atau air terjun untuk menggerakkan turbin dan generator.

Namun, jika potensi mikrohidro tidak tersedia, PLN akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi baterai (battery energy storage system/BESS).