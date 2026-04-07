08 April 2026, 05.10 WIB

BPDP Berkontribusi Besar pada Kelapa Sawit, Hasil Risetnya Diminta Tidak Sebatas Jadi Karya Ilmiah

Ilustrasi kelapa sawit. (Istimewa)

JawaPos.com - Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung menilai, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memiliki peran strategis dalam kegiatan riset kelapa sawit. BPDP tercatat sudah memberikan dukungan dana terhadap sekitar 400 judul penelitian.

Tungkot mengatakan, riset yang didukung BPDP meliputi aspek hulu hingga hilir industri kelapa sawit. Topik yang diangkat beraneka ragam, mulai dari pengembangan material baru berbasis sawit dan biomassa yang menghasilkan nilai tambah tinggi, hingga studi di lingkungan perkebunan dan kajian sertifikasi.

"Riset yang dibiayai BPDP mulai dari hulu hingga hilir sektor kelapa sawit. Dari sudut ini, komitmen BPDP dalam mendukung riset-riset sawit sangat jelas terlihat," kata Tungkot di Jakarta, Selasa (7/4).

Tungkot berharap dukungan semacam ini bisa terus berlanjut. Selain itu, perlu ada evaluasi untuk memperoleh masukan strategis dalam meningkatkan efektivitas peran lembaga tersebut di bidang riset.

Evaluasi ini bisa meliputi hasil riset tidak sebatas menjadi publikasi ilmiah. Ke depan perlu belum berlanjut ke tahap implementasi praktis di industri.

"Yang diperlukan industri sawit adalah inovasi bisnis. Agak ironi memang, riset-riset sawit semakin banyak tetapi produktivitas sawit stagnan bahkan menurun," imbuhnya.

Dia mencontohkan, banyak penelitian terkait penyakit ganoderma yang menyerang tanaman kelapa sawit, namun hingga saat ini belum terdapat kebijakan nasional yang solutif dalam penanggulangan penyakit tersebut di Tanah Air.

"Inilah tantangan ke depan yang harus dilakukan bagaimana mempercepat implementasi hasil riset (invensi) menjadi inovasi bisnis dan kebijakan," jelasnya.

Melihat kondisi ini, Tungkot menyakini perlu ada perubahan paradigma riset untuk industri sawit ke depan dari berdasarkan supply-driven menjadi ke market-driven. Dengan begitu, hasil riset bisa membantu menyelesaikan persoalan di lapangan.

Artikel Terkait
BPDP Dianggap Berkontribusi Bagi Industri Sawit, Komitmen Tingkatkan SDM Petani - Image
Energi

BPDP Dianggap Berkontribusi Bagi Industri Sawit, Komitmen Tingkatkan SDM Petani

10 April 2026, 03.35 WIB

GAPKI Dorong Industri Sawit Jauhi Diskriminasi, Pekerja Perempuan Berhak Dapat Hak yang Sama - Image
Bisnis

GAPKI Dorong Industri Sawit Jauhi Diskriminasi, Pekerja Perempuan Berhak Dapat Hak yang Sama

27 Maret 2026, 20.06 WIB

Ekspor RI Januari 2026 Tembus USD 22,16 Miliar, Didorong Pengiriman Minyak Kelapa Sawit, Nikel hingga Mobil - Image
Finance

Ekspor RI Januari 2026 Tembus USD 22,16 Miliar, Didorong Pengiriman Minyak Kelapa Sawit, Nikel hingga Mobil

02 Maret 2026, 23.16 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

