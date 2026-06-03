JFX Catat Aktivitas Perdagangan Produk Turunan Minyak Sawit Tumbuh 267 Persen sepanjang Mei 2026

JawaPos.com – Jakarta Futures Exchange (JFX) mencatat aktivitas perdagangan komoditas OLEIN—produk turunan minyak sawit, tumbuh sepanjang Mei 2026.

Setelah meningkat secara bertahap selama beberapa pekan, volume transaksi OLEIN melonjak 267,75 persen pada pekan ketiga Mei dibandingkan pekan sebelumnya menjadi 37.437 lot.

Pada periode yang sama, nilai transaksinya juga meningkat 338,73 persen menjadi Rp 3,83 triliun. Secara kumulatif sepanjang periode 26 April hingga 23 Mei 2026, volume transaksi OLEIN mencapai 70.246 lot dengan nilai transaksi sebesar Rp 6,48 triliun.

Pertumbuhan tersebut menjadikan OLEIN sebagai salah satu komoditas dengan peningkatan aktivitas perdagangan paling menonjol di JFX selama bulan Mei.

Direktur Utama Jakarta Futures Exchange (JFX), Yazid Kanca Surya, mengatakan bahwa peningkatan aktivitas transaksi tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian pelaku pasar terhadap komoditas yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas industri dan perdagangan.

“Pasar minyak nabati merupakan salah satu pasar komoditas yang sangat dinamis karena dipengaruhi banyak faktor sekaligus, mulai dari perkembangan produksi di negara-negara produsen utama, perubahan permintaan industri, hingga pergerakan harga komoditas substitusi seperti soybean oil. Kondisi tersebut membuat pelaku pasar semakin aktif memanfaatkan perdagangan berjangka untuk memperoleh referensi harga dan mengelola risiko usaha,” ujar Yazid di Jakarta, dikutip Rabu (3/6).

OLEIN merupakan salah satu produk turunan minyak sawit yang digunakan secara luas oleh berbagai sektor industri, mulai dari makanan dan minuman, produk konsumen, hingga kebutuhan manufaktur.

Karakteristik tersebut membuat pergerakan harganya tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi produksi di negara-negara produsen, tetapi juga oleh perkembangan konsumsi global, biaya logistik, dan kebutuhan industri pengolahan.