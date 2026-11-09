IHSG Ditutup Menguat, Cermin "Technical Rebound" Usai Alami Koreksi

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup menguat, seiring technical rebound usai koreksi yang cukup tajam dalam beberapa pekan terakhir.

IHSG pada Senin sore ditutup menguat 23,34 poin atau 0,46 persen persen ke posisi 5.073,77. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 menguat 4,11 poin atau 0,79 persen ke posisi 522,39.

“Menurut kami, penguatan IHSG sebesar 0,46 persen ke level 5.073,77 pada perdagangan hari ini lebih mencerminkan technical rebound setelah koreksi pasar yang cukup tajam dalam beberapa pekan terakhir,” kata Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto saat dihubungi ANTARA, di Jakarta, Senin.

Rully memandang, kenaikan ini merupakan perkembangan positif. Meski begitu, ia menambahkan bahwa pihaknya belum melihat perkembangan tersebut sebagai indikasi perubahan tren pasar secara berkelanjutan.

Dari sisi domestik, perhatian investor masih tertuju pada perkembangan MSCI, terutama menjelang pengumuman hasil review pada 11 November mendatang.

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Ketidakpastian terkait komposisi indeks, free float, dan prospek klasifikasi Indonesia masih menjadi faktor utama yang membatasi pemulihan kepercayaan investor.

Di sisi lain, sejumlah indikator ekonomi domestik yang relatif baik, termasuk pertumbuhan ekonomi kuartal III sebesar 5,47 persen (year on year/yoy), memberikan dukungan terhadap sentimen pasar.

“Namun, kami melihat dampaknya masih relatif terbatas dibandingkan tekanan yang berasal dari ketidakpastian MSCI,” ujar Rully.

Dari sisi eksternal, pasar masih mencermati perkembangan suku bunga The Fed, imbal hasil (yield) US Treasury, serta pergerakan dolar AS.