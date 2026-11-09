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Penulis: Djati Waluyo
Senin, 9 November 2026 | 15.03 WIB

IHSG Kembali Dibayangi Koreksi, Cek Rekomendasi Saham AMRT hingga INCO

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali melemah pada perdagangan Senin (9/11), setelah ditutup menguat sebesar 0,40 persen ke level 5,050 pada perdagangan Jumat (6/11) pekan lalu.

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG masih berada pada bagian dari wave (v), sehingga dapat dicermati area koreksi berikutnya pada rentang 4,763-4,807. Cermati rentang 5,078-5,098 sebagai area penguatan terdekatnya.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4,847-4,763 sedangkan resistance di level 5,143-5,247.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Senin (9/11).

Masing-masing PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Astra International Tbk (ASII), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).

Keempat saham tersebut direkomendasikan dengan strategi Trading Buy dan Buy on Weakness.

Saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy.

Saham AMRT sebelumnya menguat 3,72 persen ke level 975, dengan volume pembelian yang masih dominan meskipun mulai mengecil.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi AMRT saat ini berada pada bagian dari wave A pada label hitam atau wave [iv] pada label merah.

Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 895–940, dengan target harga 1.010 dan 1.115 serta stop loss di bawah 865.

Editor: Bayu Putra
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