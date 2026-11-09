IHSG Kembali Dibayangi Koreksi, Cek Rekomendasi Saham AMRT hingga INCO

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali melemah pada perdagangan Senin (9/11), setelah ditutup menguat sebesar 0,40 persen ke level 5,050 pada perdagangan Jumat (6/11) pekan lalu.

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG masih berada pada bagian dari wave (v), sehingga dapat dicermati area koreksi berikutnya pada rentang 4,763-4,807. Cermati rentang 5,078-5,098 sebagai area penguatan terdekatnya.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4,847-4,763 sedangkan resistance di level 5,143-5,247.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Senin (9/11).

Masing-masing PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Astra International Tbk (ASII), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).

Keempat saham tersebut direkomendasikan dengan strategi Trading Buy dan Buy on Weakness.

Saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy.

Saham AMRT sebelumnya menguat 3,72 persen ke level 975, dengan volume pembelian yang masih dominan meskipun mulai mengecil.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi AMRT saat ini berada pada bagian dari wave A pada label hitam atau wave [iv] pada label merah.