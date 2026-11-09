Indonesia Target Gabung OECD pada 2028, Kemenko Perekonomian Klaim Progres Aksesi Capai 80 %

JawaPos.com - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengklaim progres Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mencapai sekitar 80 persen. Bahkan Indonesia ditargetkan akan bergabung pada 2028.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian sejumlah regulasi untuk memenuhi persyaratan keanggotaan organisasi ekonomi internasional tersebut.

Ia menyebut proses aksesi Indonesia telah memasuki tahapan pengisian kuesioner dan pelaksanaan fact-finding mission oleh OECD.

“Progres sementara ini kan dalam secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80 persen,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pada Senin (9/11).