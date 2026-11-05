Airlangga Hartarto Umumkan Program Stimulus Ekonomi 2027 

JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi pada 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Ia menjelaskan, dukungan tersebut ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mendorong penciptaan lapangan kerja.

Adapun, program tersebut mencakup Magang Nasional, insentif perpajakan, bantuan perumahan, hingga pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Airlangga mengatakan salah satunya adalah pemerintah akan melanjutkan Program Magang Nasional dengan target 150 ribu peserta pada tahun depan.

“Kemudian mendorong program Vokasi Nasional ditingkatkan menjadi 300.000 peserta, serta peningkatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi mereka yang terkena PHK,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (5/11).

Airlangga mengatakan, dari sisi perpajakan pemerintah menyiapkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta per tahun.

“Kemudian nanti tentu ada penyesuaian PTKP yang sejalan dengan kebijakan tersebut,” ucapnya.

Pemerintah juga, memberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas emas perhiasan dengan kadar 99,9 persen.