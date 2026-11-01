Airlangga Beberkan Penyaluran Kredit Program Pemerintah Capai Rp 294,6 Triliun dan Lampaui 2025

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran Kredit Program Pemerintah hingga 27 Oktober lalu mencapai Rp 294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur. Realisasi tersebut telah melampaui total penyaluran sepanjang 2025 yang tercatat sebesar Rp 275,8 triliun. Padahal tahun ini masih menyisakan lebih dari dua bulan.

Ia mengatakan kredit program pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pembiayaan bersubsidi. Lebih dari itu, program tersebut menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, hingga meningkatkan produktivitas nasional.

“Keberhasilan (kredit program pemerintah) kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” ujar Airlangga dalam keterangan yang diterima pada Minggu (1/11). Airlangga mengatakan, di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026.

Salah satu penopang pertumbuhan tersebut adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang turut didukung oleh perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebagaimana diketahui, saat ini, porsi KUR terhadap total kredit UMKM mencapai 30,6 persen. Angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 yang sebesar 14,7 persen.

Sepanjang 2026, penyaluran KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan nilai Rp 265,9 triliun. Atau setara dengan 90,1 persen dari target penyaluran KUR tahun ini. Airlangga mengatakan kebijakan kredit program pemerintah terus mengalami penguatan sejak pertama kali diperkenalkan melalui skema penjaminan KUR pada 2007. Kemudian, pada 2015, skema tersebut bertransformasi menjadi subsidi bunga sehingga suku bunga KUR turun dari 12 persen menjadi 6 persen.

Airlangga menegaskan arah pengembangan kredit program ke depan akan difokuskan pada pembiayaan produktif, peningkatan kelas UMKM, serta integrasi data.

Dia juga menyinggung peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan tersebut diarahkan agar penguatan sektor keuangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan inklusi dan literasi, tetapi juga kesejahteraan keuangan masyarakat.

“Arah kredit program ke depan yaitu pembiayaan produktif, graduasi UMKM, serta integrasi data. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga kemarin baru me-launch yang namanya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Bapak Presiden mau agar keuangan tidak hanya bicara mengenai inklusif karena dari segi inklusif kita sudah mencapai 93 persen, dari segi literasi juga sekitar 63 persen, tetapi Pak Presiden ingin agar masyarakat mengerti financial welfare ataupun kesejahteraan keuangan melalui financial wellness, financial resilience, dan financial security. Ini yang menjadi tujuan daripada perubahan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat penyaluran kredit program melalui perluasan pembiayaan produktif, digitalisasi, serta integrasi data. Kredit Program Perumahan ditargetkan dapat mencapai nilai hingga Rp 50 triliun.