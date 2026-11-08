Berlaku untuk Kelas Ekonomi Komersial, KAI Beri Diskon 30 Persen Tiket Periode Nataru 2026/2027

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan diskon tiket 30 persen untuk kelas ekonomi komersial selama periode angkutan libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 guna mendorong mobilitas dan menjaga daya beli masyarakat.

"Menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, masyarakat dapat menikmati perjalanan kereta api dengan biaya lebih hemat melalui stimulus diskon tiket sebesar 30 persen dari pemerintah," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba, dikutip Minggu (8/11).

Program yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas pariwisata dan perekonomian daerah selama liburan akhir tahun.

KAI mendukung pelaksanaan program tersebut dengan membuka pemesanan tiket sejak 7 November 2026. Diskon berlaku untuk kereta kelas ekonomi komersial pada keberangkatan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

"Masyarakat dapat memperoleh tarif diskon melalui seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI, salah satunya aplikasi Access by KAI yang memudahkan pelanggan memilih jadwal, memeriksa ketersediaan tiket, dan menyelesaikan pemesanan," ujarnya.

Anne menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan DJKA Kementerian Perhubungan, atas stimulus transportasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan liburan dengan biaya lebih terjangkau.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah atas program diskon transportasi ini," ucapnya.

Menurutnya potongan harga tiket memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengalokasikan anggaran perjalanan pada kebutuhan lainnya, mulai dari akomodasi hingga kegiatan wisata.

"Kami berharap semakin banyak keluarga dapat menikmati liburan akhir tahun sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” tutur Anne.