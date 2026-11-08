Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Senin, 9 November 2026 | 04.45 WIB

Berlaku untuk Kelas Ekonomi Komersial, KAI Beri Diskon 30 Persen Tiket Periode Nataru 2026/2027

Diskon 30 persen berlaku untuk kereta kelas ekonomi komersial pada keberangkatan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027. (Antara) - Image

Diskon 30 persen berlaku untuk kereta kelas ekonomi komersial pada keberangkatan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027. (Antara)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan diskon tiket 30 persen untuk kelas ekonomi komersial selama periode angkutan libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 guna mendorong mobilitas dan menjaga daya beli masyarakat.

"Menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, masyarakat dapat menikmati perjalanan kereta api dengan biaya lebih hemat melalui stimulus diskon tiket sebesar 30 persen dari pemerintah," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba, dikutip Minggu (8/11).

Program yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas pariwisata dan perekonomian daerah selama liburan akhir tahun.

KAI mendukung pelaksanaan program tersebut dengan membuka pemesanan tiket sejak 7 November 2026. Diskon berlaku untuk kereta kelas ekonomi komersial pada keberangkatan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

"Masyarakat dapat memperoleh tarif diskon melalui seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI, salah satunya aplikasi Access by KAI yang memudahkan pelanggan memilih jadwal, memeriksa ketersediaan tiket, dan menyelesaikan pemesanan," ujarnya.

Anne menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan DJKA Kementerian Perhubungan, atas stimulus transportasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan liburan dengan biaya lebih terjangkau.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah atas program diskon transportasi ini," ucapnya.

Menurutnya potongan harga tiket memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengalokasikan anggaran perjalanan pada kebutuhan lainnya, mulai dari akomodasi hingga kegiatan wisata.

"Kami berharap semakin banyak keluarga dapat menikmati liburan akhir tahun sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” tutur Anne.

Diskon 30 persen berlaku khusus untuk kereta kelas ekonomi komersial pada perjalanan KA yang termasuk dalam program, antara lain KA Malabar, Mutiara Selatan, Senja Utama Solo, Fajar Utama Solo, Mataram, Lodaya, Sancaka, Gaya Baru Selatan, Jayabaya, Harina, Bogowonto.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dukung Mobilitas Nataru 2026/2027, Pelni Diskon 30 Persen Tiket Kapal Kelas Ekonomi - Image
Ekonomi

Dukung Mobilitas Nataru 2026/2027, Pelni Diskon 30 Persen Tiket Kapal Kelas Ekonomi

Senin, 9 November 2026 | 04.20 WIB

Resmi! Tiket Pesawat, Kereta Api, hingga Kapal Laut Diskon saat Libur Nataru - Image
Wisata Dan Kuliner

Resmi! Tiket Pesawat, Kereta Api, hingga Kapal Laut Diskon saat Libur Nataru

Jumat, 6 November 2026 | 00.22 WIB

Diskon Tiket Pesawat 13 Persen di Akhir tahun, Pemerintah Siapkan Rp 722 Miliar - Image
Ekonomi

Diskon Tiket Pesawat 13 Persen di Akhir tahun, Pemerintah Siapkan Rp 722 Miliar

Selasa, 27 Oktober 2026 | 13.46 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore