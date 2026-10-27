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Antara
Selasa, 27 Oktober 2026 | 13.46 WIB

Diskon Tiket Pesawat 13 Persen di Akhir tahun, Pemerintah Siapkan Rp 722 Miliar

Pesawat Garuda Indonesia mendarat dan disambut dengan water salute di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/8/2026). (dok. Jawa Pos/Hanung Hambara) - Image

Pesawat Garuda Indonesia mendarat dan disambut dengan water salute di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/8/2026). (dok. Jawa Pos/Hanung Hambara)

JawaPos.com – Harga tiket Pesawat kembali akan mendapatkan stimulus berupa diskon 11-13 persen bagi penumpang untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026-2027.

Untuk merealisasikannya, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 722 miliar berupa stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan seluruh maskapai terkait diskon tiket dan stimulus tersebut.  

"Sudah kita lakukan (pertemuan) dan ini (harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi) akan turun 11 sampai 13 persen, stimulus ini," kata Lukman di Jakarta, Senin (26/10) sebagaimana dilansir dari Antara.

Program diskon tiket pesawat berlaku khusus untuk penerbangan domestik kelas ekonomi, dengan sasaran masyarakat yang melakukan perjalanan selama libur akhir tahun.

Diskon akan berlaku bagi tiket peawat untuk perjalanan mulai 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Lukman meminta maskapai memastikan seluruh penumpang yang sesuai kriteria mendapatkan manfaat dari diskon tiket pesawat tersebut.

Sanksi sudah disiapiakn bagi maskapai yang menolak menurunkan harga tiket meski sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Anggaran yang disiapkan untuk program diskon tiket pesawat itu mencapai Rp 722 miliar dalam bentuk PPN-DTP.

Menurut dia, stimulus PPPN-DTP artinya pemerintah menanggung pajak atas penyelenggaraan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

Editor: Bayu Putra
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