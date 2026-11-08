Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Senin, 9 November 2026 | 04.20 WIB

Dukung Mobilitas Nataru 2026/2027, Pelni Diskon 30 Persen Tiket Kapal Kelas Ekonomi

Ilustrasi KM Dorolonda. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) memberikan diskon 30 persen tiket kapal kelas ekonomi selama angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. (PELNI) - Image

Ilustrasi KM Dorolonda. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) memberikan diskon 30 persen tiket kapal kelas ekonomi selama angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. (PELNI)

JawaPos.com - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) memberikan diskon 30 persen tiket kapal kelas ekonomi selama angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 guna meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendukung stimulus ekonomi pemerintah.

Direktur Utama Pelni Budi Setyawan Wijaya mengatakan pihaknya kembali menjalankan penugasan untuk menyukseskan program stimulus ekonomi melalui pemberian diskon transportasi kapal laut periode angkutan libur akhir tahun.

"Melalui program stimulus Natal dan Tahun Baru 2026/2027, pemerintah memberikan diskon sebesar 30 persen dari tarif dasar tiket kapal Pelni kelas ekonomi. Potongan harga tersebut tidak termasuk biaya asuransi dan pas pelabuhan," kata Budi, dikutip Minggu (8/11).

Ia menyampaikan dukungan Pelni terhadap program stimulus pemerintah merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan transportasi laut yang terjangkau bagi masyarakat.

Melalui stimulus diskon itu, pihaknya berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan bersama kapal Pelni dengan biaya yang lebih terjangkau selama periode Natal dan Tahun Baru.

"Kami juga berharap program ini dapat mendorong mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antardaerah, serta menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Budi.

Diskon sebesar 30 persen berlaku untuk keberangkatan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Program ditargetkan dapat dimanfaatkan oleh 414.630 penumpang dengan alokasi anggaran sebesar Rp38,26 miliar.

Dalam pelaksanaannya, Pelni menyiapkan 26 kapal penumpang yang melayani seluruh ruas trayek Public Service Obligation (PSO).

Budi menegaskan pihaknya berkomitmen memastikan kesiapan operasional armada dan kualitas pelayanan selama periode Natal dan Tahun Baru agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman dan lancar.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kabar Baik! Harga Tiket Pesawat Selama Periode Nataru Berpotensi Turun hingga 12 Persen - Image
Ekonomi

Kabar Baik! Harga Tiket Pesawat Selama Periode Nataru Berpotensi Turun hingga 12 Persen

Rabu, 28 Oktober 2026 | 22.14 WIB

Jadwal Kapal PELNI Makassar–Sorong Oktober 2026 Masih Ada, Tiket Mulai Rp 708 Ribu - Image
Travelling

Jadwal Kapal PELNI Makassar–Sorong Oktober 2026 Masih Ada, Tiket Mulai Rp 708 Ribu

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13.29 WIB

Jadwal Kapal Surabaya-Balikpapan Oktober 2026: Cek Tanggal Berangkat, Tarif, dan Lama Perjalanannya - Image
Travelling

Jadwal Kapal Surabaya-Balikpapan Oktober 2026: Cek Tanggal Berangkat, Tarif, dan Lama Perjalanannya

Selasa, 29 September 2026 | 18.45 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore