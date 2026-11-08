Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo
Minggu, 8 November 2026 | 19.40 WIB

Pertumbuhan Ekonomi 5,47 Persen Belum Angkat Daya Beli Kelas Menengah

Sejumlah pengunjung berbelanja produk organik dalam acara CL Organic Green &amp; Healthy Expo 2026 di Ciputra Mall Jakarta, Rabu (28/10/2026). Sejumlah pengguna jalan melintas di jembatan yang patah di atas saluran Mookervart, Jalan Pulo Nangka, Jakarta, Kamis (29/10/2026). - Image

Sejumlah pengunjung berbelanja produk organik dalam acara CL Organic Green &amp; Healthy Expo 2026 di Ciputra Mall Jakarta, Rabu (28/10/2026). Sejumlah pengguna jalan melintas di jembatan yang patah di atas saluran Mookervart, Jalan Pulo Nangka, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

JawaPos.com - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026 belum sepenuhnya mampu mengangkat daya beli masyarakat.

Pasalnya, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan inflasi pangan masih membebani konsumsi rumah tangga, terutama kelompok kelas menengah.

Peneliti Center of Macroeconomics, Finance, and Investment, Indef, Riza Annisa Pujarama, mengatakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2026 memang meningkat dengan rata-rata year-to-date (YTD) mencapai 5,45 persen.

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi ditopang industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan, dengan lonjakan tinggi pada pengadaan listrik serta jasa keuangan dan asuransi," ujar Riza dalam keterangan yang diterima, Minggu (8/11).

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen secara year-on-year (YoY), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,89 persen. Meski demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara kumulatif masih mengalami perlambatan.

Riza mengatakan, daya beli makin tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan inflasi pangan.

Selain itu, meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada sub-sektor restoran, hotel, dan kesehatan perlu diwaspadai karena mengindikasikan fenomena lipstick effect dan pergeseran gaya hidup, yang mengabaikan perencanaan keuangan jangka panjang.

Riza juga menyoroti menyusutnya kelas menengah yang terhimpit tekanan ekonomi dan beban pajak, tetapi luput dari perlindungan sosial, sehingga turut menekan penerimaan PPh di tengah rasio pajak yang rendah.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kritik Indef: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Tak Jamin Kualitas Pekerjaan, Pekerja Informal Bertambah - Image
Ekonomi

Kritik Indef: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Tak Jamin Kualitas Pekerjaan, Pekerja Informal Bertambah

Sabtu, 7 November 2026 | 05.29 WIB

Pertumbuhan Ekonomi 4,99 % Antarkan Kota Kediri Raih Wilwatikta Awards 2026 - Image
Awarding

Pertumbuhan Ekonomi 4,99 % Antarkan Kota Kediri Raih Wilwatikta Awards 2026

Jumat, 6 November 2026 | 03.16 WIB

Ekonom Celios Soroti Kejanggalan Pertumbuhan Ekonomi RI 5,47 Persen  - Image
Ekonomi

Ekonom Celios Soroti Kejanggalan Pertumbuhan Ekonomi RI 5,47 Persen 

Jumat, 6 November 2026 | 01.46 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore