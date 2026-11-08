Pertumbuhan Ekonomi 5,47 Persen Belum Angkat Daya Beli Kelas Menengah

JawaPos.com - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026 belum sepenuhnya mampu mengangkat daya beli masyarakat.

Pasalnya, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan inflasi pangan masih membebani konsumsi rumah tangga, terutama kelompok kelas menengah.

Peneliti Center of Macroeconomics, Finance, and Investment, Indef, Riza Annisa Pujarama, mengatakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2026 memang meningkat dengan rata-rata year-to-date (YTD) mencapai 5,45 persen.

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi ditopang industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan, dengan lonjakan tinggi pada pengadaan listrik serta jasa keuangan dan asuransi," ujar Riza dalam keterangan yang diterima, Minggu (8/11).

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen secara year-on-year (YoY), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,89 persen. Meski demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara kumulatif masih mengalami perlambatan.

Riza mengatakan, daya beli makin tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan inflasi pangan.

Selain itu, meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada sub-sektor restoran, hotel, dan kesehatan perlu diwaspadai karena mengindikasikan fenomena lipstick effect dan pergeseran gaya hidup, yang mengabaikan perencanaan keuangan jangka panjang.