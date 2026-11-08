Pertumbuhan Ekonomi 5,47 Persen Belum Angkat Daya Beli Kelas Menengah

Sejumlah pengunjung berbelanja produk organik dalam acara CL Organic Green & Healthy Expo 2026 di Ciputra Mall Jakarta, Rabu (28/10/2026). Sejumlah pengguna jalan melintas di jembatan yang patah di atas saluran Mookervart, Jalan Pulo Nangka, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
JawaPos.com - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026 belum sepenuhnya mampu mengangkat daya beli masyarakat.
Pasalnya, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan inflasi pangan masih membebani konsumsi rumah tangga, terutama kelompok kelas menengah.
Peneliti Center of Macroeconomics, Finance, and Investment, Indef, Riza Annisa Pujarama, mengatakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2026 memang meningkat dengan rata-rata year-to-date (YTD) mencapai 5,45 persen.
Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi ditopang industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan, dengan lonjakan tinggi pada pengadaan listrik serta jasa keuangan dan asuransi," ujar Riza dalam keterangan yang diterima, Minggu (8/11).
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen secara year-on-year (YoY), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,89 persen. Meski demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara kumulatif masih mengalami perlambatan.
Riza mengatakan, daya beli makin tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan inflasi pangan.
Selain itu, meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada sub-sektor restoran, hotel, dan kesehatan perlu diwaspadai karena mengindikasikan fenomena lipstick effect dan pergeseran gaya hidup, yang mengabaikan perencanaan keuangan jangka panjang.
Riza juga menyoroti menyusutnya kelas menengah yang terhimpit tekanan ekonomi dan beban pajak, tetapi luput dari perlindungan sosial, sehingga turut menekan penerimaan PPh di tengah rasio pajak yang rendah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022