Pertumbuhan Ekonomi 4,99 % Antarkan Kota Kediri Raih Wilwatikta Awards 2026

JawaPos.com - Kota Kediri berhasil meraih penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 kategori Daya Tarik Investasi. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kekuatan ekonomi, kesiapan infrastruktur, serta potensi pasar yang dimiliki Kota Kediri dalam menarik minat investor.

Capaian tersebut bukan sekadar dilihat dari besarnya aktivitas ekonomi. Berdasarkan penghitungan Indeks Daya Tarik Investasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Kota Kediri dinilai memiliki sejumlah indikator yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kompetitif.

Salah satunya terkait kekuatan ekonomi. Berdasarkan catatat BPS, Kota Kediri mencatatkan skor 61,54. Penilaian tersebut ditopang kapasitas nilai tambah ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar 175.166. Selain itu, intensitas pasar yang tercermin melalui PDRB per kapita tercatat sebesar 581.557,76.

Tidak hanya memiliki kapasitas ekonomi yang kuat, Kota Kediri juga mampu menjaga momentum pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi jangka menengah selama periode 2022–2025 mencapai 4,99 persen.