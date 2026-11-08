Inggris dan Belanda Siap Tanam Rp 2,5 Triliun ke JIEP dan KITB

PT Danareksa (Persero) selaku Holding Kawasan Industri Indonesia meraih komitmen investasi senilai sekitar Rp 2,5 triliun dari investor asal Inggris dan Belanda. (Danareksa)
JawaPos.com - PT Danareksa (Persero) selaku Holding Kawasan Industri Indonesia meraih komitmen investasi senilai sekitar Rp 2,5 triliun dari investor asal Inggris dan Belanda.
Komitmen tersebut diperoleh dalam rangkaian Indonesia Investment Forum (IIF) 2026 di London, Kamis (5/11).
Investasi tersebut mencakup pemanfaatan lahan industri di PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) serta pengembangan ekosistem infrastruktur digital di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jawa Tengah.
Direktur Utama Holding Kawasan Industri Indonesia, Ngurah Wirawan, mengatakan kesepakatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor global terhadap kawasan industri di Indonesia sebagai mitra investasi jangka panjang.
“Kesepakatan di London ini membuktikan bahwa investor global memilih Indonesia dan Holding Kawasan Industri sebagai mitra terpercaya yang menghadirkan ekosistem industri modern yang terintegrasi, dengan layanan andal, SDM berkualitas, serta berorientasi pada keberlanjutan,” ujar Ngurah dalam keterangan yang diterima, Minggu (8/11).
Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Pengembangan JIEP, Leonnardo Feneri, menjelaskan investasi dari perusahaan asal Inggris, BlackInk Co-operation Limited, akan ditindaklanjuti ke tahap kerja sama yang lebih konkret sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.
Investasi tersebut diproyeksikan mampu membuka ratusan lapangan kerja. Untuk mendukung realisasinya, JIEP telah menyiapkan lahan industri beserta fasilitas utilitas listrik dan air.
“BlackInk sebagai perusahaan investasi asal Inggris akan merealisasikan investasi di JIEP dan diproyeksikan membuka ratusan lapangan kerja. Dalam hal ini, JIEP telah menyiapkan lahan yang cukup dengan dukungan utilitas listrik dan air yang memadai untuk investasi tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Utama KITB, Marfan Trihartiko, menyebut penjajakan kerja sama pengembangan infrastruktur digital di KEK Industropolis Batang menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri modern dan berdaya saing global.
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