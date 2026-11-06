AESI Bidik Investasi Global untuk Kejar Target Energi Surya 100 GWp di Indonesia

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JawaPos.com - Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) berupaya menarik investasi internasional untuk mempercepat pengembangan energi surya di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung pencapaian target kapasitas energi surya nasional sebesar 100 gigawatt peak (GWp).
Upaya itu salah satunya dilakukan melalui Indonesia Solar Investment Forum 2026 yang digelar bersama Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) New York, Tenggara Strategics, dan SANARA. Forum tersebut berlangsung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York beberapa waktu lalu.
Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari mengatakan, pencapaian target energi surya nasional membutuhkan dukungan investasi dan kemitraan dari berbagai negara. Menurutnya, sejumlah proyek sudah disiapkan untuk membuka peluang keterlibatan investor swasta.
"Target 100 GWp adalah mandat kerja langsung, dan peluang bagi investor sudah terbuka saat ini. Kita memiliki proyek skala utilitas seperti program Mentari 1 dan Mentari 2 yang menawarkan 2,7 GWp, bersama dengan tender elektrifikasi pedesaan yang menyasar lebih dari 600 desa tahun depan. Kami secara aktif mencari mitra global untuk memobilisasi modal swasta dalam skala besar dan mengubah deretan proyek nyata ini menjadi kenyataan,” kata Mada, dikutip Jumat (6/11).
Dalam forum tersebut, pembahasan juga mencakup aspek keekonomian proyek, kepastian regulasi, perkembangan teknologi, hingga persyaratan pendanaan yang menjadi pertimbangan investor internasional. Sejumlah faktor itu dinilai penting untuk meningkatkan daya saing proyek energi surya Indonesia di tengah persaingan investasi negara berkembang.
Direktur IIPC New York Tessal Febrian mengatakan, pemerintah Indonesia telah menyediakan sejumlah fasilitas untuk mendukung investasi, termasuk di sektor energi terbarukan. Insentif tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus meningkatkan daya tarik proyek bagi investor.
"Kami baru saja menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang dirancang khusus untuk menyederhanakan perizinan berusaha, mempercepat pengembangan industri, dan meningkatkan layanan bagi investor. Indonesia juga menyediakan insentif fiskal untuk mendukung investasi hijau, seperti tax allowance, pembebasan bea masuk, dan super tax deduction. Pada saat yang sama, kami menyadari bahwa kebijakan energi surya akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan pasar," kata Tessal.
Sementara itu, Wakil Presiden US-ASEAN Business Council Mario Masaya menilai pengembangan energi surya Indonesia membuka peluang bagi perusahaan Amerika Serikat (AS). Peluang tersebut tidak hanya mencakup penyediaan teknologi, tetapi juga pembangunan infrastruktur dan layanan pendukung.
"Bagi dunia usaha AS, ambisi surya Indonesia menciptakan peluang di berbagai lini mulai dari teknologi, infrastruktur, hingga layanan. Kebijakan yang jelas dan dialog publik-swasta yang berkelanjutan akan membantu perusahaan memahami di mana mereka dapat berkolaborasi dengan mitra lokal," ungkap Masaya.
AESI dan IIPC New York berharap pertemuan tersebut dapat mempertemukan pengembang proyek dengan investor dan lembaga keuangan. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan kesiapan proyek, mulai dari aspek teknis hingga pembiayaan.
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