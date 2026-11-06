Didimax Tekankan Pentingnya Literasi Trading agar Masyarakat Tak Terjebak Investasi Ilegal

JawaPos.com - Pemahaman masyarakat mengenai perdagangan berjangka komoditi (PBK) dinilai perlu terus ditingkatkan seiring semakin mudahnya akses terhadap berbagai instrumen keuangan.

Literasi yang baik diperlukan agar masyarakat dapat mengenali risiko transaksi sekaligus membedakan layanan perdagangan legal dari tawaran investasi ilegal.

Direktur Didimax Cenli Yani mengatakan, pengetahuan mengenai mekanisme perdagangan dan pengelolaan risiko menjadi bekal penting sebelum seseorang terjun ke dunia trading. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya memahami peluang keuntungan, tetapi juga harus mengetahui karakteristik produk dan risiko yang melekat pada setiap transaksi.

Dia menekankan, edukasi dan literasi keuangan merupakan fondasi utama bagi masyarakat yang ingin terjun ke industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa perdagangan berjangka bukan sekadar tentang peluang memperoleh keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana mengelola risiko, mengambil keputusan secara rasional, dan bertransaksi berdasarkan pengetahuan yang benar. Dengan literasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat menjadi pelaku perdagangan yang lebih cerdas, bijak, dan bertanggung jawab,” ujar Cenli Yani di Jakarta, dikutip Jumat (6/11).

Dia menambahkan, edukasi perlu dilakukan secara konsisten agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan perusahaan pialang berjangka yang dipilih memiliki izin resmi dan berada di bawah pengawasan otoritas.

“Melalui edukasi yang konsisten, kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya memilih pialang berjangka yang memiliki izin resmi, mengenali risiko sebelum bertransaksi, serta tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan instan. Pada akhirnya, literasi yang kuat akan menjadi salah satu kunci dalam membangun industri perdagangan berjangka yang sehat, transparan, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Untuk memperluas akses pembelajaran, Didimax mengembangkan sejumlah program edukasi melalui Didimax Academy, webinar, seminar, hingga sesi live trading. Berbagai kegiatan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memahami pasar keuangan, termasuk bagi mereka yang baru mengenal aktivitas perdagangan berjangka.

Melalui Didimax Academy, peserta dapat mempelajari sejumlah materi, mulai dari dasar-dasar pasar keuangan, analisis teknikal, analisis fundamental, psikologi trading, hingga manajemen risiko.