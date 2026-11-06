Inovasi Keuangan Digital & Strategi Pemasaran Investasi Emas Tring! by Pegadaian Raih 2 Penghargaan

Pegadaian berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus dalam ajang Indonesia Best Digital Finance Awards 2026 dan Indonesia Marketing Excellence Awards 2026 yang digelar di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta, pada Jumat (30/10/2026). (Istimewa).
JawaPos.com - Komitmen PT Pegadaian (Persero) dalam mempercepat transformasi digital dan memperluas akses inklusi keuangan kembali mendulang pengakuan tingkat nasional.
Melalui aplikasi finansial terintegrasinya, Tring! by Pegadaian, perusahaan berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus dalam ajang Indonesia Best Digital Finance Awards 2026 dan Indonesia Marketing Excellence Awards 2026 yang digelar di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta, pada Jumat (30/10/2026).
Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Divisi Digital PT Pegadaian (Persero), Supriyanto. Pada kedua perhelatan tersebut, Pegadaian sukses dianugerahi predikat Best Digital Finance 2026 for Integrating Financial Products and Services to Expand Services Accessibility, Kategori Financial Services Industry) di ajang Indonesia Best Digital Finance Awards 2026.
Sementara pada ajang Indonesia Marketing Excellence Awards 2026, Pegadaian meraih Best Corporate Strategic Marketing 2026 for Building the Better Financial Habit through Inclusive and Seamless Gold Investment di kategori Financial Service.
Kedua apresiasi ini diserahkan secara langsung oleh CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan, kepada Kepala Divisi Digital PT Pegadaian (Persero), Supriyanto. Rangkaian acara yang mengusung tema inovasi digital dan keberlanjutan bisnis ini turut disaksikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Riset, Pendidikan dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Ekonomi Kreatif, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta jajaran pimpinan lintas sektor industri keuangan nasional.
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Penghargaan pertama diberikan atas keberhasilan Pegadaian merajut berbagai layanan keuangan digital ke dalam satu ekosistem yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui aplikasi Tring!.
Sementara itu, penghargaan kedua menyoroti keunggulan strategi pemasaran Pegadaian yang dinilai efektif membangun kebiasaan keuangan baru (financial habit) di tengah masyarakat, khususnya dalam mempermudah investasi emas secara praktis, aman, dan tanpa hambatan.
Pengakuan eksternal ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital yang dijalankan Pegadaian tidak sekadar berfokus pada kecanggihan teknologi, melainkan pada kemanfaatannya bagi nasabah. Kehadiran Tring! by Pegadaian terbukti mampu meningkatkan literasi finansial, mendorong efisiensi transaksi, serta menjawab perubahan perilaku konsumen secara relevan dan berdampak luas.
Di tempat terpisah, Direktur TI & Digital PT Pegadaian (Persero), Yos Iman Jaya Dappu, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan sehingga Pegadaian dapat meraih dua penghargaan tersebut.
"Kami sangat berterimakasih atas apresiasi yang diberikan. Pencapaian ini tentunya merupakan buah dari kerja keras seluruh tim Pegadaian yang konsisten berinovasi demi menghadirkan solusi keuangan tepercaya bagi masyarakat. Melalui Tring! by Pegadaian, kami tidak hanya menghadirkan aplikasi transaksi digital, tetapi juga membangun ekosistem layanan yang mampu mendampingi nasabah dalam mengelola keuangan dan berinvestasi emas dengan lebih mudah, praktis, serta inklusif," ujar Yos.
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