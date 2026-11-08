Core Indonesia Sebut Target Ekonomi 8 % Butuh Investasi yang Berkualitas

JawaPos.com - Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan peningkatan produktivitas dan investasi berkualitas. Ia mengatakan penguatan industri padat karya serta penciptaan lapangan kerja formal juga menjadi faktor penting agar target tersebut dapat tercapai.

Secara kumulatif hingga kuartal III 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 berada di kisaran 5,4 hingga 5,5 persen.

Dengan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sekitar 6, pertumbuhan ekonomi 8 persen secara kasar membutuhkan investasi setara 48 persen dari produk domestik bruto (PDB) masih jauh dari porsi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) saat ini masih sekitar 31 persen.

Meski begitu, kebutuhan investasi dapat ditekan apabila efisiensi modal dan produktivitas meningkat. “Jadi, kuncinya bukan hanya memperbesar investasi, tetapi memastikan setiap tambahan investasi menghasilkan kapasitas produksi, lapangan kerja, dan nilai tambah yang lebih besar,” ujar Yusuf ketika dihubungi JawaPos.com pada Minggu (8/11).