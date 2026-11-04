Modifikasi Indonesia Tembus Panggung Dunia, BMW E93 Passato Masuk 180 Mobil Terbaik SEMA 2026

JawaPos.com - Kemampuan modifikator Indonesia mulai mendapat pengakuan di panggung otomotif internasional. BMW E93 Passato, karya kolaborasi builder Tanah Air berhasil masuk jajaran Top 180 mobil terbaik dari ribuan kendaraan yang mendaftar di SEMA Show 2026, Las Vegas, Amerika Serikat.

Pencapaian tersebut sekaligus membuktikan bahwa kualitas modifikasi Indonesia mampu bersaing dengan karya builder dari berbagai negara. Bukan hanya mengandalkan tampilan, BMW E93 Passato juga menawarkan pengerjaan teknis, rekayasa mesin, hingga sentuhan identitas budaya Indonesia yang dikemas dengan standar internasional.

Mobil berbasis BMW 320 E93 lansiran 2010 milik Ilham Zaki Asari itu tampil di Las Vegas Convention Center pada 3–6 November 2026. Kehadirannya menjadi bagian dari proyek National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI) dalam memperkenalkan kemampuan industri modifikasi nasional ke pasar global.

SEMA Show sendiri merupakan salah satu pameran modifikasi dan aftermarket otomotif terbesar di dunia. Ajang ini menjadi tempat berkumpulnya produsen komponen, builder, modifikator, hingga pelaku industri otomotif dari berbagai negara.

BMW E93 Passato Bukan Sekadar Mobil Modifikasi

BMW E93 Passato dikembangkan melalui kolaborasi coach builder Andre Mulyadi bersama Raindy Igas dari Rain Works. Proyek ini menggabungkan kemampuan engineering modern dengan karakter budaya Nusantara.

Salah satu identitas yang paling menonjol terlihat pada penggunaan motif Batik Minang di bagian eksterior. Motif tradisional tersebut diaplikasikan menggunakan teknik airbrush dan material Xirallic berkualitas tinggi oleh Spider ABCA.

Pemilihan warna juga mengambil inspirasi dari era 1990-an sehingga menghasilkan karakter visual yang berbeda. Perpaduan tersebut memperlihatkan bahwa unsur budaya lokal bisa diterapkan pada kendaraan modifikasi modern tanpa menghilangkan karakter desain otomotif global.

Dari sisi teknis, BMW E93 Passato mengalami perubahan menyeluruh. Jantung pacunya menggunakan mesin Chevrolet LS3 V8 berkapasitas 6,2 liter yang dipadukan dengan Haltech Rebel LS Kit.