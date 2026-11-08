Meski Ekonomi Tumbuh 5,47 %, Core Indonesia Ingatkan Perihal Daya Beli yang Melemah

Potret aktivitas pagi di Pasar Karah, Surabaya. Pemkot menggelontorkan Rp 20 miliar untuk revitalisasi 16 pasar tradisional. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Penguatan sektor swasta dan daya beli masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun ekonomi pada kuartal III 2026 mampu tumbuh sebesar 5,47 persen.
Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai ketergantungan terhadap belanja pemerintah perlu dikurangi agar pertumbuhan lebih merata dan produktif. Ia mengatakan pada kuartal III 2026 peran kebijakan pemerintah masih cukup dominan, terutama melalui konsumsi pemerintah yang tumbuh 8,95 persen.
Pertumbuhan tersebut didorong pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), serta program makan bergizi gratis (MBG). Sementara itu, industri kimia turut terbantu produksi FAME untuk biodiesel dan pupuk menjelang musim tanam.
“Jadi, momentum pertumbuhan sudah terbentuk, tetapi penguatan dari sektor swasta dan pendapatan masyarakat tetap perlu dijaga agar lebih berkelanjutan,” ujar Yusuf saat dihubungi JawaPos.com pada Minggu (8/11).
Yusuf mengatakan sejumlah indikator ekonomi memang menunjukkan perkembangan positif. Transaksi perdagangan elektronik tumbuh 22,02 persen, sedangkan penjualan mobil penumpang meningkat 25,95 persen.
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Jawa Pos
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