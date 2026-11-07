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Penulis: Sabik Aji Taufan
Minggu, 8 November 2026 | 01.54 WIB

Sudah Gandeng 44 Kampus, BPDP Masih Buka Peluang Kerja Sama Pengembangan SDM Perkebunan

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) masih membuka kesempatan bagi perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam program pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan tahun 2027. Sejauh ini, BPDP sudah menggandeng 44 perguruan tinggi.
 
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah mengatakan, pelaksanaan program pengembangan SDM perkebunan terus diperkuat usai pertama kali dijalankan pada 2015.
 
"Kita ingin dari Sabang sampai Merauke ada keterwakilan perguruan tinggi. Kita akan optimalkan lagi perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan baru pada tahun 20227 mendatang," kata Alfansyah di Jakarta, Sabtu (7/11).
 
Program ini akan berfokus pada peningkatan akses pendidikan, mengembangkan kompetensi, serta mendorong terwujudnya SDM perkebunan yang profesional dan berdaya saing.
 
 
"Kami berharap setiap peserta program pengembangan SDM terutama beasiswa bisa terserap di sektor perkebunan, pabrik, hingga industri hilir kelapa sawit," imbuhnya.
 
Sebagai langkah awal upaya tersebut, BPDP menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Seleksi Lembaga Penyelenggara Program Pengembangan SDM Perkebunan Tahun 2027 (Call for Proposal). Kegiatan tersebut melibatkan Komite Pengembangan SDM Perkebunan, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta sejumlah lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
 
Melalui kegiatan tersebut, BPDP memberikan pemahaman mengenai arah kebijakan program tahun 2027, persyaratan kelembagaan, mekanisme pengajuan proposal, hingga tahapan seleksi. Sosialisasi ini sekaligus menjadi sarana untuk mendorong partisipasi lebih luas dari lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi dan fasilitas pendukung di bidang perkebunan.
 
"Kehadiran lebih banyak lembaga pendidikan diharapkan dapat memperluas pilihan penyelenggara pendidikan, meningkatkan jangkauan program, serta memperkuat pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat perkebunan di berbagai daerah," jelasnya.
 
Program seperti ini diyakini bisa berkontribusi besar dalam menciptakan SDM unggul. Dengan begitu, sektor perkebunan bisa berjalan berkelanjutan.
 
"Kita sangat yakin bahwa ruang pasar tenaga kerja di sektor kelapa sawit masih sangat terbuka. Jadi, kita harus memiliki SDM banyak dan unggul untuk mewujudkan keberlanjutan di industri kelapa sawit," pungkas Alfansyah.
 
Perlu diketahui, pada tahun 2026 Program Pendidikan SDM Perkebunan BPDP telah melibatkan 44 perguruan tinggi penyelenggara yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan penerimaan sebanyak 5.000 mahasiswa baru melalui program beasiswa. Capaian tersebut menjadi salah satu landasan bagi BPDP untuk terus memperkuat pelaksanaan program melalui perluasan kemitraan dengan lembaga pendidikan yang kompeten dan memenuhi persyaratan.
 
Perguruan tinggi yang dapat mengikuti proses seleksi meliputi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Diploma I hingga Diploma IV serta Strata 1 (S1).
 
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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