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Sabik Aji Taufan
Selasa, 13 Oktober 2026 | 04.21 WIB

BPDP Beri 5.000 Beasiswa Perkebunan, Mahasiswa Penerima Digembleng Fisik dan Mental

Mahasiswa penerima beasiswa BPDP menjalani kegiatan Pembinaan Mental, Fisik, dan Disiplin Kebun (Bintalfisdisbun). (BPDP)

 

JawaPos.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memberikan beasiswa kepada 5.000 mahasiswa melalui Program Beasiswa SDM Perkebunan Tahun 2026. Para penerima pun mendapat pembekalan fisik, hingga mental.
 
Pemberian beasiswa ini untuk meningkatkan SDM perkebunan. Generasi muda perlu disiapkan secara dini agar menguasai pengetahuan, keterampilan, dan karakter untuk mendukung kemajuan perkebunan Indonesia. 
 
Salah satu bentuk pembekalan tersebut dilakukan melalui kegiatan Pembinaan Mental, Fisik, dan Disiplin Kebun (Bintalfisdisbun) bagi penerima beasiswa. Di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta, kegiatan ini diikuti oleh 570 mahasiswa dari lima perguruan tinggi mitra. 
 
Kelima perguruan tinggi tersebut yakni Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE), Institut Teknologi Sains Bandung, Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN), Universitas Borobudur, dan Universitas Nusa Bangsa.
 
 
Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman mengatakan, peningkatana SDM adalah aspek penting dalam mengelola perkebunan. Melalui beasiswa ini diharapkan mahasiswa setelah lulus sudah siap menghadapi dunia kerja dan tantangan di lapangan.
 
"Penguasaan ilmu kebun dan teknologi pertanian saja tidak cukup, di dunia kerja dan industri perkebunan, kalian akan berhadapan dengan tantangan lapangan yang dinamis, cuaca yang menantang, serta tuntutan kedisiplinan dan kepemimpinan yang tinggi," ujar Eddy, Senin (12/10).
 
Pembekalan ini untuk menciptakan mental kuat. Dengan begitu, para mahasiswa memiliki semangat pantang menyerah, kedisiplinan, etos kerja kuat, serta kemampuan bekerja sama dan memimpin.
 
"Bintalfisdisbun ini bukan untuk membebani, melainkan untuk membentuk karakter pantang menyerah, kedisiplinan dan etos kerja, serta jiwa korsa dan kepemimpinan sebagai bekal menghadapi tantangan di dunia kerja dan industri perkebunan," imbuhnya.
 
Pembinaan bagi penerima Beasiswa SDM Perkebunan 2026 dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Selain Jawa Barat dan DKI Jakarta, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Aceh, Riau, Padang, Jambi, Yogyakarta, Samarinda, Banjarmasin, dan Makassar.
 
Di Jawa Barat dan DKI Jakarta, kegiatan berlangsung bersama Yonbekang 1/Tribhakti Yudha/1 Kostrad. Para mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang diarahkan untuk membangun kedisiplinan, ketangguhan, kerja sama, dan kepemimpinan.
 
"Beasiswa yang diterima mahasiswa merupakan kesempatan sekaligus amanah. Setelah menyelesaikan pendidikan, para penerima beasiswa diharapkan dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya sektor perkebunan," tegasnya.
 
BPDP menekankan kepada mahasiswa agar tidak berorientasi semata kepada pencapaian pribadi. Mereka harus mengutamakan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun di daerah masing-masing. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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