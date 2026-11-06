Mendag: Ritel Modern Jadi Instrumen Efektif Pengentasan Kemiskinan

JawaPos.com - Kick-Off Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 digelar di Amanda Supermarket, Cihampelas Walk (Ciwalk), Senin (2/11). Tema peringatan tahun ini, Ritel Indonesia Maju: Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa sektor ritel modern memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi nasional, melainkan juga menjadi instrumen efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan memfasilitasi ekspansi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menuju pasar ekspor.

Budi menjelaskan, kemitraan antara pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) telah menunjukkan hasil konkret dalam menyerap produk-produk lokal ke dalam jaringan toko dan ritel modern.

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Porsi produk lokal di gerai ritel modern saat ini telah mendekati angka 80 persen.

”Memang salah satu kolaborasi kita di ritel modern adalah bagaimana kita mengurangi kemiskinan ya, menghilangkan kemiskinan. Makanya kita ada beberapa program bagaimana produk-produk lokal kita bisa masuk di ritel modern,” ujar Budi Santoso dilansir dari Antara.

Menurut Mendag, jaringan ritel modern berfungsi sebagai gerbang kurasi dan standardisasi produk.

Ketika produk UMKM mampu menembus ritel modern, hal itu menandakan proses standarisasi termasuk yang dilakukan Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah berjalan dengan baik, sehingga kualitas serta mutu barang terjaga bagi konsumen.

Keberhasilan kurasi produk di pasar domestik melalui ekosistem ritel diposisikan sebagai pijakan awal untuk mendorong daya saing produk lokal di tingkat internasional melalui program Dari Lokal untuk Global.