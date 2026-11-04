PNM Gandeng Kementerian UMKM Salurkan Kredit Perempuan Prasejahtera

Nasabah PNM Mekaar berbincang dengan pegawai PNM terkait dengan dukungam pembiayaan untuk usahanya. (Istimewa).
JawaPos.com - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM berkomitmen untuk memperluas kesempatan perempuan prasejahtera untuk tumbuh berusaha dan membangun masa depan yang lebih baik.
Komitmen tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pembiayaan kredit program perempuan prasejahtera (KPPS) dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (4/11).
Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan potensi ekonomi Indonesia tidak hanya terdapat di pusat industri tetapi juga ada di dapur-dapur rumah, warung kecil, di tangan perempuan yang berjuang menghidupi keluarganya.
“Sayangnya, potensi besar tersebut tidak selalu diikuti dengan akses yang memadai terhadap layanan keuangan formal. Di sini lah PNM ingin mengambil peran," ujar Kindaris dalam sambutannya, Jakarta, Rabu (4/11).
Kindaris mengatakan, PNM ingin hadir lebih dekat dengan perempuan prasejatera yang menjalankan usahanya, menjangkau mereka yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pemberdayaan.
Ia mengatakan, perusahaan berkomitmen untuk menyediakan pendampingan, literasi keuangan, pelatihan usaha, dan kesempatan untuk membangun jejaring ekonomi.
“Karena kami percaya perempuan tidak kekurangan semangat untuk maju. Seringkali yang mereka butuhkan adalah kesempatan dan kepercayaan untuk memulai,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri UMKM, Maman Aburahman, mengapresiasi dedikasi PNM dalam memperkuat pemberdayaan perempuan prasejahtera.
Menurutnya, PNM Mekaar merupakan program penyangga ekonomi masyarakat lapisan bawah yang menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto.
“Ini program yang sangat bagus, sangat ditunggu-tunggu penantian panjang dari ibu-ibu yang tergabung dalam program Mekaar ini, kurang lebih mungkin 10-15 tahun terakhir,” ujar Maman.
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