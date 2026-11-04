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Penulis: Djati Waluyo
Rabu, 4 November 2026 | 14.49 WIB

IHSG Berpotensi Melemah Lagi, MNC Sekuritas Rekomendasikan DEWA hingga MDKA

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali melemah pada perdagangan Rabu (4/11), setelah ditutup terkoreksi sebesar 3,78 persen ke level 4,904 pada perdagangan Selasa (3/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [v], sehingga dapat dicermati area koreksi berikutnya pada rentang 4,763-4,845.

Meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya peluang technical rebound 4,908-4,914.

Sementara, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4,847 - 4,763 sedangkan resistance di level 5,143- 5,240.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Rabu (4/11).

Yakni PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA).

Saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham DEWA sebelumnya terkoreksi 6,72 persen ke level 222, disertai tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi DEWA saat ini berada pada bagian dari wave 3 dari wave (C).

Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 180–200, dengan target harga 254 dan 276 serta stop loss di bawah 169.

Selanjutnya, saham PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness.

Editor: Bayu Putra
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