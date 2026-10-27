Anggaran Rapat di Hotel Dialihkan Rp 3,7 Triliun Demi Petani, Mentan: Kami Bisa Gelar di Bawah Pohon

JawaPos.com - Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengakui, Kementerian yang dipimpinnya telah melakukan reocusing atau pengalihan alokasi anggaran untuk kebutuhan petani dan peternak. Jumlah anggaran yang dialihkan mencapai Rp 3,7 triliun khusus untuk di dua tahun pemerintahan saat ini.

"Kami refocusing, alihkan dahulukan untuk peternak Indonesia. Itu hampir Rp 3,7 triliun yang kita refocusing semuanya, kita dahulukan petani Indonesia," kata Amran saat jumpa pers di Kantor Kementan RI, Jakarta, Selasa (27/10).

Amran menyebut, anggaran Kementan yang dialihkan yakni untuk kegiatan seremonial hingga rapat kerja. Dia mengeklaim, saat ini Kementan tidak lagi menggelar rapat di hotel-hotel mewah yang sifatnya menghamburkan anggaran.

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Amran bahkan bekelakar bahwa dirinya bersedia untuk menggelar rapat di bawah pohon jika memang hal tersebut memungkinkan.

"Kami anggaran rapat di hotel, enggak ada rapat hotel, rapat di sini. Anggaran bunga, anggaran hadiah, anggaran perjalanan dinas, kami rampingkan, kalau kita bisa rapat, jangankan di kantor, di bawah pohon pun bisa dan itu pekerjaan tetap jalan," tutur dia.

Dia menyebut, dari hasil pengalihan anggaran itu, nilai tukar petani (NTP) Indonesia sudah meningkat menjadi 131.