Tim Ekspedisi Patriot ITS Dampingi Petani Ciptakan Standarisasi Mutu Beras Oransbari

Tim Ekspedisi Patriot ITS Surabaya mendampingi petani di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. (Istimewa)
JawaPos.com - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 20 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) mendampingi petani di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan dan pengelola BumDes untuk meningkatkan mutu gabah, memilih butiran beras yang utuh, dan membuat kemasan yang menarik.
Dengan kualitas premium, beras produksi Oransbari diharapkan bisa menembus pasar yang lebih luas, dengan harga jual yang lebih tinggi.
Direktur BUMDes Margomulyo Ilham berharap upaya tersebut dapat melahirkan produk beras dengan identitas khas daerah.
”Saya sebagai anak muda ingin Oransbari ke depan punya produk beras sendiri, Beras Premium Oransbari,” kata Ilham.
Dalam kegiatan ini, petani dan pengelola BUMDes mendapatkan pendampingan mengenai tahapan pengolahan gabah hingga menjadi beras siap jual, termasuk pengoperasian mesin penggilingan dan penyortiran butiran beras utuh sebelum dikemas.
Anggota Tim 20 TEP ITS Muhamad Iqbal Sidiq mengatakan, pendampingan masyarakat perlu dilakukan secara langsung agar solusi yang diberikan sesuai dengan persoalan dan kebutuhan di lapangan.
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”Terkadang kita luput dalam melakukan pendampingan masyarakat secara langsung dan hanya fokus pada bantuan alat saja. Tim 20 TEP ITS berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan pendekatan nyata terhadap setiap masalah dan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Iqbal.
Melalui pendampingan tersebut, lanjut dia, petani diharapkan mampu menerapkan proses pengolahan yang lebih konsisten untuk menghasilkan beras dengan mutu yang lebih baik.
Perbaikan kualitas, mulai dari pengeringan hingga penyortiran, menjadi langkah penting untuk menyiapkan beras Oransbari sebagai produk premium yang memiliki daya saing di pasar.
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